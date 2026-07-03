Almanya'da Julian Nagelsmann dönemi sona erdi

Dünya Kupası'nda hayal kırıklığı yaratan takımlardan biri de Almanya olmuştu.

Panzerler, Dünya Kupası son 32 turunda Paraguay'a elendi.

Katıldığı turnuvalarda favori olarak gösterilen ekiplerden olan Almanya'da ortaya çıkan başarısız tablo sonrası Teknik Direktör Julian Nagelsmann'ın koltuğu sallantıdaydı.

NAGELSMANN'LA YOLLAR AYRILDI

Nagelsmann için beklenen son resmileşti...

Almanya Futbol Federasyonu, genç çalıştırıcıyla yolların karşılıklı olarak ayrıldığını duyurdu.

Konuyla ilgili Alman çalıştırıcıdan açıklama geldi.

"SİZİ HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTIĞIMIZ İÇİN ÇOK ÜZGÜNÜM"

Nagelsmann, şunları söyledi:

“"Turnuvadan elenmemizden bu yana geçen günlerde çok düşündüm ve hem kişisel olarak hem de federasyon içindeki güvendiğim insanlarla konuştum. Bu karar benim için hiç de kolay olmadı. Benim için her zaman en büyük öncelik, takımın başarısı olmuştur. Böylesine acı bir hayal kırıklığının ardından, takım yeni bir başlangıç yapma şansını hak ediyor. Teknik ekibime, destek ekibine ve federasyondan bize destek veren herkese, özellikle de birlikte çalışma ayrıcalığına sahip olduğum oyunculara teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca taraftarlara da özel bir teşekkür sunuyorum. Zor zamanlarda bile bizi sırtladınız, bize güvendiniz, bize enerji verdiniz. Sizi hayal kırıklığına uğrattığımız ve bu Dünya Kupası'nda size daha fazla unutulmaz futbol gecesi yaşatamadığımız için gerçekten çok üzgünüm. Çok daha fazlasını hak ediyorsunuz."”

NE YAPTI?

Teknik adamlık kariyerinde daha önce Hoffenheim, Leipzig ve Bayern Münih'i de çalıştırmış olan 38 yaşındaki Nagelsmann, Almanya'nın başına 2023'te geçmişti.

Nagelsmann, milli takımıyla ev sahibi olduğu Euro 2024'te çeyrek final görmüş, 2024-2025 sezonunda UEFA Uluslar Ligi'nde yarı finale kadar yükselmişti.

Son olarak 2026 FIFA Dünya Kupası'nda ekibinin başında olan genç teknik direktör, E Grubu'nu lider tamamladı ancak son 32 turunda Paraguay'a penaltılarda elenerek turnuvaya veda etti.