İstanbul’un fethi: Yeni bir çağın açılışı ve büyük bir mirasın doğuşu

İstanbul’un fethinin üzerinden 573 yıl geçti.

Gemilerin karadan yürütüldüğü, tüm dünyanın Türklerin varlığını kabul ettiği bu tarihi günde unutulmaz bir mücadele verildi.

SURLARDA CİDDİ HASAR ULUŞTURDU

Kuşatmanın ilk günlerinde Osmanlı kuvvetleri şehrin surlarına yerleşerek düzenli top atışlarına başladı.

Özellikle yeni dökülen büyük kuşatma topları, surlarda ciddi hasar oluşturdu.

SİVİL SAVUNMA HAZIRLIKLARI

Bizans İmparatoru Konstantinos Palaiologos, şehrin savunmasını organize ederek surların onarımı ve askeri savunmanın sürdürülmesini sağladı.

Şehir içinde hem askeri hem de sivil savunma hazırlıkları yapıldı.

OSMANLI ORDUSU SURLARA YÖNELİK SALDIRI GERÇEKLEŞTİRDİ

Nisan ayı boyunca Osmanlı ordusu, surlara yönelik sürekli bombardıman ve yer yer piyade saldırıları gerçekleştirdi.

Ancak İstanbul’un güçlü sur sistemi nedeniyle bu saldırılar kesin sonuç vermedi.

GEMİLER KARADAN YÜRÜTÜLDÜ, HALİÇ’E İNDİRİLDİ

Kuşatmanın bu aşamasında en kritik sorunlardan biri Haliç’in kontrolü oldu. Bizanslılar, Haliç girişini zincirle kapatarak Osmanlı donanmasının iç limana girmesini engelledi.

22 Nisan 1453’te Osmanlı donanmasına ait 67 gemi , Bizans savunmasının beklemediği bir hamleyle karadan yürütülerek 22 Nisan’da Haliç’e indirildi.

SAVUNMA HATTININ DENGESİ BOZULDU

Gemilerin kızaklar üzerinde karadan taşınarak Haliç’e geçirilmesi, Bizans savunma hattının dengesini bozdu ve şehrin kuzey cephesini baskı altına aldı.

Mayıs ayı boyunca kuşatma daha da şiddetlendi. Osmanlı ordusu, surlardaki gedikleri genişletmek için ağır top atışlarını sürdürdü.

SAVUNMA GİDEREK ZAYIFLADI

Bizans savunması giderek zayıflarken, şehir içinde moral ve kaynak sıkıntıları arttı.

Kuşatmanın son aşamasına gelindiğinde Osmanlı ordusu genel taarruz hazırlıklarına başladı.

29 MAYIS 1453’TE OSMANLI ORDUSU SALDIRIYA GEÇTİ

28 Mayıs 1453’te son planlamalar yapıldı, askeri birlikler son hücum için hazırlandı ve gece boyunca hazırlıklar tamamlandı.

29 Mayıs 1453 sabahı Osmanlı ordusu genel saldırıya geçti.

İSTANBUL OSMANLI KONTROLÜNE GEÇTİ

Yoğun mücadele sonucunda surlarda açılan gediklerden Osmanlı askerleri şehre girmeyi başardı.

Şehrin çeşitli noktalarında devam eden çatışmaların ardından İstanbul Osmanlı kontrolüne geçti.

BİN YILLIK BİZANS BİTTİ

Böylece yaklaşık bin yıldır Bizans İmparatorluğu’nun merkezi olan İstabul, Osmanlı İmparatorluğu’nun eline geçmiş oldu.

BİR ÇAĞ KAPANDI, YENİSİNİN KAPILARI AÇILDI

Fethin ardından İstanbul, Osmanlı İmparatorluğu’nun yeni başkenti haline geldi.

Sultan 2. Mehmet, fethin ardından “Fatih” unvanıyla anılmaya başlandı

Böylece bir çağ kapandı ve yeni bir çağın kapıları açıldı.