Mustafa Armağan anlattı: İstanbul'un Fethi'ni başlatan kale Aydos

PROGRAMI ENSONHABER YOUTUBE KANALINDA İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Ensonhaber Youtube kanalı, gündeme ilişkin çarpıcı konuları işliyor.

Tarihçi Mustafa Armağan, Ensonhaber YouTube kanalında Aydos Kalesi'ni anlattı.

Ensonhaber Yayın Koordinatörü Çağlar Cilara'nın sorularını Aydos Kalesi'nde yanıtlayan Mustafa Armağan, Aydos Kalesi'nin Osmanlı Devleti'nin eline geçmesinin İstanbul'un Fethi'nin başlangıcı olduğunu söyledi.

"ORHAN GAZİ DÖNEMİNDE ALINDI"

Mustafa Armağan, Çağlar Cilara'nın Aydos Kalesi'nin Osmanlı'nın kontrolüne ne zaman geçtiği sorusu üzerine şunları anlattı:

"Orhan Gazi döneminde 1329 yılında Darıca tarafındaki Pelekanon Savaşı'nda Osmanlı ordusu Bizans ordusunu yendi. Bunun üzerine Bizans kuvvetleri geri çekildi ve Osmanlı kuvvetlerinin önü açıldı.

Bununla yetinmedi Osmanlı askerleri Aydos'a geldi, bu civarı kuşatmaya. Kale çok korunaklı, o zaman top yok, tüfek yok. Kılıçla, okla, mızraklarla savaşılan zamanda buranın alınması kolay olmadı."

TEKFURUN KIZININ RÜYASI

Mustafa Armağan, Aydos Kalesi'nin alınmasına dair Aşıkpaşazade'nin bir anlatımı şöyle aktardı:

"Abdurrahman Gazi, Orhan Gazi'nin alp erenlerinden birisi. Onun komutasında kuşatma devam ederken buranın komutanı olan Bizans tekfurunun kızı bir rüya görüyor. Rüyasında, bir delikanlıya aşık oluyor. Ancak kim olduğunu bilmiyor.

Kız, bir süre sonra kalenin burçlarından aşağıya bakarken Abdurrahman Gazi'yi görüyor. Rüyasındaki gencin Abdurrahman Gazi oldunu hatırlıyor. Okla Abdurrahman Gazi'nin ayağının ucuna bir kağıt gönderiyor. Kağıtta 'sen bu kaleye sahip olacaksın ben de yardım edeceğim' yazıyor. Abdurrahman Gazi, Bizans tarafına çekildikleri izlenimi uyandırıyor.

"FETİH AŞK HİKAYESİYLE BAŞLADI"

Bir rivayete göre tekfurun kızı kaleden bir ip sarkıtarak iniyor ve Abdurrahman Gazi'nin atının terkisine oturup kaleye açılan gizli bir geçiti gösteriyor. Kalenin o şekilde fethedildiği rivayet edilir.

Tekfurun kızı kalenin kapısını açmış olur. Sonrasında Abdurrahman Gazi kalenin komutanı oluyor ve o kızla evleniyor. Enteresan bir şekilde İstanbul'un fethi bir aşk hikayesiyle başlıyor."