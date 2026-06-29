İstanbul'un plaj fiyatları
İstanbul'da plajların fiyatları tesislere göre farklılık göstermekle birlikte, hafta içi ve hafta sonu fiyatları da değişkenlik gösteriyor. Bazı tesislerde ise giriş ücretine şezlong, şemsiye ve hizmetler de dahil olabiliyor.
Sıcaklar bastırdı. İstanbul'un plajlarında serinlemenin zamanı geldi.
Denize girip serinlemek isteyen İstanbullular için birçok alternatif var.
İstanbul'da denize nereden girilir? Plajların fiyatları nelerdir? Sizin için derledik.
Bazı tesislerde şezlong, şemsiye ve duş fiyata dahil olabiliyorken bazılarında ise giriş ve hizmetler ayrı ayrı fiyatlandırılıyor.
Adalardaki plajlarda ulaşım da bazen fiyatın içine dahil olabiliyor.
Plaj fiyatları hafta için ve hafta sonuna göre de farklılık gösterebiliyor.
İSTANBUL'DA DENİZE GİREBİLECEĞİNİZ PLAJLAR
Güneş Plajı, Florya: Öğrenci: 200 lira Tam: 300 lira
Caddebostan Plajı: Öğrenci: 200 lira Tam: 300 lira
Şile Aile Plajı: 500-900 lira arası
Kınalıada Kumluk Beach: Hafta içi 500 lira, hafta sonu 750 lira
Büyükada Beltur Plajı: Hafta içi 600 lira, hafta sonu 950 lira
Büyükada Eskibağ Plajı: Hafta içi 800 lira, hafta sonu 1.000 lira
Heybeliada Asaf Bey Plajı: Hafta içi 850 lira, hafta sonu 1.000 lira
Büyükada Nakibey Plajı: Hafta içi 1.000 lira, hafta sonu 1.200 lira
Büyükada Yörükali Tesisleri: Hafta içi 1.000 lira, hafta sonu 1.200 lira
Büyükada Ank'Ada Ayanikola: Hafta içi 1.200 lira, hafta sonu 1.500 lira
Büyükada The Roof: Hafta içi 1.400 lira, hafta sonu 1.400 lira
Büyükada Viranbağ: Hafta içi 1.500 lira, hafta sonu 2 bin lira
Büyükada Capri Beach: Hafta içi 2 bin 500 lira, hafta sonu 3 bin lira
Burgazada Marta Koyu: Ücretsiz
Kilyos Halk Plajı: Ücretsiz
Silivri Halk Plajı: Ücretsiz
Ağlayankaya'nın halk kısmı: Ücretsiz
Şile Kabakoz Plajı: Halk plajı ücretsiz; özel işletmelerde şezlong ve şemsiye ücretli