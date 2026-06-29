İstanbul'un plaj fiyatları

Sıcaklar bastırdı. İstanbul'un plajlarında serinlemenin zamanı geldi.

Denize girip serinlemek isteyen İstanbullular için birçok alternatif var.

İstanbul'da denize nereden girilir? Plajların fiyatları nelerdir? Sizin için derledik.

Bazı tesislerde şezlong, şemsiye ve duş fiyata dahil olabiliyorken bazılarında ise giriş ve hizmetler ayrı ayrı fiyatlandırılıyor.

Adalardaki plajlarda ulaşım da bazen fiyatın içine dahil olabiliyor.

Plaj fiyatları hafta için ve hafta sonuna göre de farklılık gösterebiliyor.

İSTANBUL'DA DENİZE GİREBİLECEĞİNİZ PLAJLAR

Güneş Plajı, Florya: Öğrenci: 200 lira Tam: 300 lira

Caddebostan Plajı: Öğrenci: 200 lira Tam: 300 lira

Şile Aile Plajı: 500-900 lira arası

Kınalıada Kumluk Beach: Hafta içi 500 lira, hafta sonu 750 lira

Büyükada Beltur Plajı: Hafta içi 600 lira, hafta sonu 950 lira

Büyükada Eskibağ Plajı: Hafta içi 800 lira, hafta sonu 1.000 lira

Heybeliada Asaf Bey Plajı: Hafta içi 850 lira, hafta sonu 1.000 lira

Büyükada Nakibey Plajı: Hafta içi 1.000 lira, hafta sonu 1.200 lira

Büyükada Yörükali Tesisleri: Hafta içi 1.000 lira, hafta sonu 1.200 lira



Büyükada Ank'Ada Ayanikola: Hafta içi 1.200 lira, hafta sonu 1.500 lira

Büyükada The Roof: Hafta içi 1.400 lira, hafta sonu 1.400 lira

Büyükada Viranbağ: Hafta içi 1.500 lira, hafta sonu 2 bin lira

Büyükada Capri Beach: Hafta içi 2 bin 500 lira, hafta sonu 3 bin lira

Burgazada Marta Koyu: Ücretsiz

Kilyos Halk Plajı: Ücretsiz

Silivri Halk Plajı: Ücretsiz

Ağlayankaya'nın halk kısmı: Ücretsiz

Şile Kabakoz Plajı: Halk plajı ücretsiz; özel işletmelerde şezlong ve şemsiye ücretli