İtalya'da 24 saatlik grev: Ulaşım, sağlık ve eğitim durdu

İtalya’da sendikaların çağrısıyla ulaşım, eğitim ve sağlık başta olmak üzere birçok sektörü kapsayan 24 saatlik genel grev, ülke genelinde yaşamı olumsuz etkiledi. Güvencesiz istihdama karşı çıkılması, savunma harcamalarına ayrılan bütçenin artırılması ve İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına tepki gösterilmesi grevin temel gerekçeleri arasında yer aldı.

EĞİTİM VE SAĞLIKTA AKSAMALAR

Grevin etkisiyle birçok okulda eğitim ve öğretime ara verildi. Sağlık sektöründe ise acil vakalar dışında hizmetlerde yavaşlamaya gidildiği bildirildi. Hastanelerde planlı işlemlerin büyük ölçüde ertelendiği kaydedildi.

ULAŞIMDA SEFER İPTALLERİ VE GECİKMELER

Ulaşım sektöründe demir ve hava yolları grevden en çok etkilenen alanlar oldu. Ulusal Sivil Havacılık Kurumu, Venedik, Floransa, Katanya, Napoli, Olbia ve Milano Malpensa havalimanlarından planlanan bazı uçuşların iptal edildiğini açıkladı.

Başkent Roma’da Termini Garı’nda birçok tren seferinde iptal ve ciddi gecikmeler yaşanırken, toplu taşımada görev yapan çalışanların greve katılması nedeniyle otobüs, tramvay ve metro hatlarında sefer sayıları azaltıldı.

Milano’da da benzer şekilde toplu ulaşımda aksamalar yaşandı.

MİLANO’DA FİLİSTİN DESTEKLİ YÜRÜYÜŞ

Milano’da grevle eş zamanlı düzenlenen protesto yürüyüşünde sendikalar ve çeşitli gruplar bir araya geldi. Gösteride Filistin bayrakları açılırken, düşük maaşlar ve artan savunma harcamaları da protesto edildi.

Yürüyüşte sık sık “Özgür Filistin” sloganları atılırken, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları da protestocular tarafından tepkiyle karşılandı.