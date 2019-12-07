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İtalya'dan Türkiye için AB yorumu

İtalyan Bakan Di Maio, Türkiye'nin AB üyelik sürecinde, kapıların hiçbir zaman kapanmadığını söyledi.

AA | 07.12.2019 - 19:37..
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İtalya'dan Türkiye için AB yorumu

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Yabancı Basın Derneği üyelerini Dışişleri Bakanlığında kabulünde, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Bir Türk gazetecinin "Türkiye'nin AB'ye üyelik süreci"ne ilişkin sorusuna Di Maio, "Türkiye'nin AB'ye üyelik süreci aslında hiçbir zaman kapanmadı. Atışmaları bir kenara bırakırsak, Türkiye’deki bazı siyasi olaylar, Avrupa Birliği’nin bütünün de tereddütlere yol açtı. Bu üyelik mevzusunda Avrupa hep birlikte karar verecek. AB’de de birçok konuda pek çok bölünme oluyor ve böyle olduğunda da içeriden ve dışarıdan eleştiriler gelmeye başlıyor" yanıtını verdi.

"TÜRKİYE NATO İÇİN DE ÇOK ÖNEMLİ"

Di Maio "Türkiye, NATO için önemli bir ülke. Ticari açıdan da İtalya’nın stratejik bir ortağı. İlişkiler iyiyken de yolunda gitmeyen şeyler söylenebilir. Paylaşmadığımız, katılmadığımız bir şey varsa söylenebilir. Son olarak Türkiye’nin Suriye topraklarına yaptığı operasyonda da dediğimiz gibi" dedi.

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