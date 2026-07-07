İtalyan basını yazdı: Mason Greenwood, Roma ile anlaştı

Fenerbahçe'nin uzun süredir kadrosuna katmak istediği Mason Greenwood ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

İtalyan basını, Roma'nın Marsilya forması giyen Greenwood ile anlaşma sağladığını duyurdu.

ROMA İLE ANLAŞTI

La Gazzetta Dello Sport'ta yer alan habere göre; 24 yaşındaki futbolcu, Roma ile anlaşmaya vardı.

Roma'nın transfer için 45 milyon euroluk teklif yapacağı, Marsilya'nın ise 50 milyon euro talep ettiği belirtildi.

2024'TE MARSILYA'YA GELDİ

İngiltere'de yaşadığı problemler sonrasında önce Getafe'ye kiralanan Greenwood, 2024 yaz transfer döneminde ise Marsilya'ya geldi.

Fransızlar, İngiliz yıldız için Manchester United'a 26 milyon euro bonservis bedeli ödedi.

37 GOLLÜK KATKI

Greenwood, bu sezon Marsilya formasıyla çıktığı 45 maçta; 26 gol atarak kariyer rekoru kırdı.

55 milyon euro piyasa değeri bulunan oyuncu ayrıca 11 asist yaparak toplamda 37 gole direkt katkı sağladı.