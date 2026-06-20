İtalyan basının iddiası! Vincenzo Montella ayrılacak

İtalyan basını, Türkiye'nin, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu 2. maçında Paraguay'a 1-0 yenilerek turnuvadan elenmesinin, "sansasyonel" olduğu ve "hayal kırıklığı" yaşattığını yazdı.

İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki Türkiye'nin, 24 yıl sonra katıldığı Dünya Kupası finallerine grup aşamasında erken veda etmesi, İtalya'da da geniş yankı buldu.

"MONTELLA'NIN TÜRKİYE'Sİ ELENDİ"

La Gazzetta dello Sport, "Montella'nın Türkiye'si elendi" başlığıyla verdiği haberde, "Türkiye, Dünya Kupası'na, Amerika'ya ve genç altın jenerasyonun zafer hayallerine veda ediyor. Arka arkaya aldığı iki yenilginin ardından Türkiye, gözyaşları içinde turnuvadan eleniyor." değerlendirmesinde bulundu.

"TÜRKİYE BATIYOR"

Corriere dello Sport gazetesi de "Türkiye batıyor, Paraguay kutlama yapıyor. Montella, Dünya Kupası'ndan elendi" başlığıyla verdiği haberinde, "Daha kötü olamazdı. Avustralya'ya karşı hayal kırıklığı yaratan ilk maçtaki yenilginin ardından, Montella'nın Türkiye'si, ikinci maçında da Paraguay'a mağlup oldu ve Dünya Kupası'ndan elendi. Galarza'nın 68. saniyede uzak mesafeden attığı gol maçın sonucunu belirledi. Türkler için Mert Müldür'ün kafa vuruşunda top, talihsiz bir şekilde direkten döndü, başka da bir şey olmadı." yorumu yaptı.

"SANSASYONEL DÜŞÜŞ"

Tuttosport gazetesi de İtalya Birinci Futbol Ligi takımlarından Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız üzerinden Türkiye'nin Paraguay maçındaki yenilgisini ve Dünya Kupası'ndan elenmesini, "Yıldız, Dünya Kupası dışında. Sansasyonel düşüş." başlığıyla okuyucularına aktardı.

"ÇOK FARKLI BİR PERFORMANS BEKLENİYORDU"

Gazetenin haberinde, "Vincenzo Montella'nın Türkiye'sinden çok farklı bir Dünya Kupası performansı bekleniyordu." ifadesi yer aldı.

"MONTELLA ELENDİ"

La Repubblica gazetesi de Montella idaresindeki Türkiye'nin Paraguay karşısında aldığı yenilginin ardından "Montella elendi. İtalyan teknik adamın çöküşü" ifadelerini kullandı.

"YA İSTİFA EDECEK YA DA İŞİNE SON VERİLECEK"

Mediaset kanalı da "Dünya Kupası'nda Türkiye için felaket. Tam bir fiyasko. Montella ayrılığa doğru: Ya istifa edecek ya da işine son verilecek." ifadeleriyle İtalyan teknik adamın gruptaki üçüncü ve son ABD maçından sonra ayrılacağını ileri sürdü.

Kanalın haberinde, Türk Milli Takımı'nın en yetenekli oyuncuları arasında sayılan Kenan Yıldız ve Arda Güler'in henüz kariyerlerinin başında olduğuna dikkat çekilerek, ay-yıldızlıların bir sonraki Avrupa Şampiyonası'nda yeniden zirveye dönebileceği ama bunun Vincenzo Montella'nın teknik direktörlüğünde olmayacağı iddia edildi.

"TÜRKİYE'NİN HAYAL KIRIKLIĞI"

İtalyan ANSA ajansı da "Türkiye'nin hayal kırıklığı. Montella yönetimindeki Türkiye, Paraguay'a elendi" başlığıyla verdiği haberinde, "Avustralya karşısında alınan ilk maçtaki yenilginin ardından bu karşılaşma Türkiye için bir telafi gecesi olmalıydı. Ancak maçın başlamasından sadece bir dakika sonra Türkiye için adeta gece çöktü. Paraguay, Galarza'nın golüyle öne geçti. Bu gol, şu ana kadar Dünya Kupası'ndaki en erken gol olarak kayıtlara geçti. Ardından Güney Amerikalılar, son düdüğe kadar savunmalarını başarıyla koruyarak, Vincenzo Montella'nın takımını turnuvadan elenmeye mahkum etti." değerlendirmesi yapıldı.

"ÇOK AZ ŞANSLA RAKİP TAKIMLAR SONUÇ ELDE ETTİ"

İtalyan basınında, ayrıca Montella'nın maçında ardından yaptığı açıklamadaki, "65 şuta karşı ne yazık ki çok az şansla rakip takımlar sonuç elde etti. Böyle iki aynı karşılaşmaya kariyerimde çok fazla rastlamadım." ifadeleri öne çıkarıldı.