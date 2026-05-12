İtirafçı Özkan Yalım, ek ifade için adliyeye getirildi

CHP'de kaos sürüyor...

CHP'yi saran rüşvet ahtapotu, partiyi "yönetilemez" bir hale getirdi.

ÇÜRÜMÜŞLÜK GÜNDEMDE

Son günlerde tehdit, şantaj ve itiraf ekseninde açığa çıkan gerçekler ise CHP'nin mevcut yönetimindeki çürümüşlüğü gözler önüne serdi.

Yerel yönetimlerdeki şaibeli para trafiğinin bir ucu, Özgür Özel yönetimindeki CHP Genel Merkezi'ne dayandı.

ÖZKAN YALIM İTİRAFÇI OLDU

Uşak eski Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın etkin pişmanlıktan yararlanıp itirafçı olması ile sarsıldı.

ÖZEL'E VIP ARAÇ

Yalım, Özgür Özel'in kullanımındaki Mercedes V300 marka VIP makam aracının, Uşak Belediyesi'nin kasasından 170 bin euro bedelle dizayn ettirildiğini itiraf etti.

Talimatı bizzat Özel'in verdiği söyledi.

ADLİYEYE GETİRİLDİ

Süreç bu şekilde devam ederken, tutuklu bulunan Özkan Yalım ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Özkan Yalım, ek ifade vermek üzere Çağlayan Adliyesi'ne getirildi.

NELER OLMUŞTU?

CHP, otel odasında basılan ve yolsuzluktan tutuklanan Uşak eski Belediye Başkanı Özkan Yalım'ı bir süre ihraç edemedi.

Toplum baskısına dayanamayan CHP yönetiminin ihraç mekanizmasını devreye alması sonrası Yalım, "Ben yanarsam hepinizi yakarım." dedi; etkin pişmanlıktan yararlanarak itirafçı oldu.

Yalım, Özgür Özel'in VIP makam aracının belediye kasasından 170 bin euro bedelle yaptırıldığını söyledi.

Özel'e, kurultay zamanı 200 bin lirası poşet içinde 1 milyon 200 bin lira para verdiğini itiraf etti.

Yalım, Özel'e alınan sıfır kilometre aracı, lüks saat ve çanta hediyelerini teker teker anlattı.

