Ivana Sert'ten fit vücut şovu! Paylaşımı yorum aldı

Kendine hayran bırakan güzellerden moda dünyasının popüler ismi İvana Sert, ekranlardaki şıklığının ve stil tavsiyelerinin arkasında yatan büyük disiplini bu kez gözler önüne serdi.

SPORSUZ YAŞAMIYOR

Yıllardır koruduğu formuyla her dönem adından söz ettirmeyi başaran ünlü modacı, günlük yaşam tarzının en önemli parçası olan sporu hayatından eksik etmiyor.

Zamana adeta meydan okuyan ünlü stilist, kişisel sosyal medya hesabından spor yaptığı anları paylaştı.

46 YAŞINDA

46 yaşına basmasına rağmen düzenli antrenman programını aksatmayan İvana Sert, paylaştığı videolarda ve fotoğraflarda ne kadar atletik bir yapıya sahip olduğunu kanıtladı.

Azmini ve yıllara meydan okuyan bu kusursuz fiziği sahip olan Sert'e övgü yorumları atıldı.