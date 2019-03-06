İyi Parti Burdur Kurucu İl Başkanı Kurt'tan istifa

İyi Parti'nin ve partinin Genel Başkanı Meral Akşener'in, Türkiye genelinde en yüksek oy aldığı Burdur'dan istifa kararı geldi.

OSMAN KURT'TAN İSTİFA KARARI

İyi Parti’nin Burdur Kurucu İl Başkanı Osman Kurt, partisiyle ilgili aldığı yeni kararı, yazılı bir açıklamayla duyurdu.

GÜVENİ BOŞA ÇIKARMADIK

İyi Parti Burdur Kurucu İl Başkanı Osman Kurt, "Yurt genelinde teşkilatlanma çalışmalarımız henüz yeni tamamlanmışken, partimizin girdiği, milletvekili adayı da olduğum Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde teşkilatımızla beraber cansiparane çalıştık. Partimizin ve genel başkanımızın yurt genelinde en yüksek oy oranını almasını sağladık. Bu oy oranı ile şahsıma ve arkadaşlarımıza gösterilen güveni Rabbime şükürler olsun ki boşa çıkarmadık. Genel seçim sonrası parti içi bir akım sorunlarla ilgili Genel Başkanımız da dahil olmak üzere genel merkez üst düzey yöneticilerle yaptığımız görüşmelerden maalesef bir sonuç alamadık." dedi.

BU YOLU SİZLERLE YÜRÜNMEZ HALE GETİRDİ

Ayrıca Kurt, "Defalarca teşkilat içi sorunların muğlak politikalarla çözülemeyeceği; kişilerin değil ilkelerin hakim olduğu yönetim anlayışının benimsenmesi gerektiğini söylememize rağmen Burdur duymazdan gelindi. Marifet üretmek yerine mazeret üretildi. Dahası seçmenin emanetine sahip çıkmak için döktüğümüz ter hiçe sayıldı. Yanlışların katlanarak devam etmesi, uyarılarımızı dikkate almayarak 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi öncesi teşkilat yapılanması ile ilgili İl Başkanı'mızın yerine başka bir şehrin İl Başkanı'na danışılarak karar alınması, teşkilatlara güç vermek yerine kendine güç devşirilmeye çalışılması çıktığımız bu yolu sizlerle yürünemez hale getirdi." ifadelerini kullandı.

ALLAH'A HAVALE EDİYORUM

Kişisel menfaatler uğrunda mücadele veren hiç kimsenin önünde eğilmeyeceklerinin altını çizen Kurt, "Bizler bu yola gördüğü haksızlıklar karşısında susmak, birilerinin gölgesinde siyaset yapmak için yola çıkmadık. Burdur’un Burdurlunun yanında olmak için yola çıktık. Ülkesi için değil kendi hırsları için yola revan olanları, zaaflarıyla malul ihtiras mahkumlarını Allah’a havale ediyor, ülkem ve ülküm için İyi Parti’den istifa ediyorum." dedi.

İYİ PARTİ VE CHP'DE KAN KAYBI YAŞANIYOR

Yaşanan istifalardan sonra sadece İyi Parti'de değil, aynı zamanda CHP'de de birçok ilde kan kaybı yaşanıyor.