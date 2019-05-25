İYİ Parti'de 3 dönem kuralı gevşedi

İYİ Parti MHP'yi en çok eleştirdiği konuları kendi tüzüğünde uygulamaya başladı. Siyasette gelen gitmiyor, taze kan gerekir' gibi gerekçelerle hazırlanan 3 dönem maddesi esnetildi.

MADDE DEĞİŞTİ

Tüzüğün, genel başkan ve yöneticilere 'üç dönemden fazla görev almama' kuralı gündeme geldi.

Madde, bir kişinin 'ara vererek dahi olsa' olağan kurultayda en fazla üç dönem genel başkan seçilmesini düzenliyordu.

Değişiklik yapıldı, ‘ara vererek de olsa’ ifadesi yerine ‘üst üste en fazla üç dönem görev yapma’ tanımı getirildi.

Böylece, bir genel başkan ‘ara verirse’ üç dönem yasağını aşabilecek, daha sonra yeniden genel başkan seçilebilecek.

Parti yetkilileri bu kuralın sadece genel başkan değil tüm yöneticiler için getirildiği bildirdi.

VIP TRANSFER YETKİSİ

Tüzük değişikliği hazırlıkları sırasında en çok tartışılan madde, genel başkana 'dışarıdan' 3 kişiyi genel başkan yardımcısı olarak atama yetkisi olmuştu.

Kurultay öncesinde bunun hem demokratik hem de hukuki açıdan sorun yaratacağı gerekçesiyle geri çekildiği haberleri yayılmıştı. Ancak öneri kurultaya sunuldu.

"ONAYLANDI"

Böylece genel başkan, kurultay onayından geçmeyen parti dışından 3 kişiyi transfer durumunda önce üye yapacak ardından da genel başkan yardımcısı yapacak. Böylece genel idare kurulu üyesi olmadan, bu kişiler doğrudan başkanlık divanı üyesi olacak.