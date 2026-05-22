İzmir CHP’de bayramlaşma programı iptal edildi

CHP İzmir İl Başkanlığı’nın Kurban Bayramı için hazırladığı geleneksel bayramlaşma programı, yargıdan gelen “mutlak butlan” kararı sonrası iptal edildi. Parti, bayramlaşma yerine il binası önünde basın açıklaması ve siyasi değerlendirme içeren bir buluşma yapacağını açıkladı.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nin CHP’nin 4-5 Kasım 2023’te yapılan 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin verdiği karar, parti içinde geniş yankı uyandırırken, İzmir örgütünün program değişikliğine gitmesine neden oldu.

CHP, sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu’nu çıkardı

BAYRAMLAŞMA PROGRAMI İPTAL EDİLDİ

CHP İzmir İl Başkanlığı tarafından daha önce duyurulan bayramlaşma töreninin iptal edildiği bildirildi. Yapılan yeni açıklamada, bayramlaşma etkinliği yerine siyasi gelişmelere ilişkin değerlendirme yapılacağı belirtildi.

İl başkanlığının kararının, yargı sürecine ilişkin gelişmelerin ardından alındığı ifade edildi.

“MUTLAK BUTLAN” KARARI SİYASİ YANKI UYANDIRDI

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nin verdiği kararla, CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nın “mutlak butlan” gerekçesiyle iptal edildiği belirtildi. Karar kapsamında mevcut parti yönetimiyle ilgili de tedbir kararı alındığı, genel başkan Özgür Özel ve yönetiminin görevden uzaklaştırıldığı, önceki genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve dönemin organlarının yeniden görev devralmasına hükmedildiği aktarıldı.

Bu gelişme, parti içinde tartışmaları beraberinde getirirken, İzmir örgütünün de program değişikliğine gitmesinde etkili oldu.

CHP Genel Merkezi'nde sessizlik hakim

BAYRAM YERİNE SİYASİ AÇIKLAMA

İzmir İl Başkanlığı, iptal edilen bayramlaşma programının yerine saat 18.30’da il binası önünde bir buluşma düzenleneceğini duyurdu.

Etkinliğe parti örgütleri, belediye başkanları ve İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri’nin katılacağı belirtildi. Buluşmada yargı kararına ilişkin değerlendirmelerin ve siyasi mesajların verilmesi bekleniyor.

ÖRGÜT VE BELEDİYELERİN KATILIMI BEKLENİYOR

Yeni programın, yalnızca bir açıklama değil aynı zamanda geniş katılımlı bir siyasi dayanışma buluşması niteliği taşıyacağı ifade ediliyor. Parti kaynakları, sürecin hem hukuki hem de siyasi boyutunun yakından takip edildiğini belirtiyor.

İzmir’de yaşanan bu gelişme, CHP’nin bayram programlarında yapılan nadir değişikliklerden biri olarak dikkat çekti.