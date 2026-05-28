İzmir, Güzelbahçe’de Başkan Vekili seçimi 5 Haziran’da yapılacak

İzmir Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre Mustafa Günay, Anayasa’nın 127’nci maddesinin 4’üncü fıkrası ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi kapsamında, İçişleri Bakanlığı’nın 27 Mayıs 2026 tarihli onayıyla görevden uzaklaştırıldı.

Açıklamada ayrıca, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 45’inci maddesi doğrultusunda belediye başkan vekili seçimi için Güzelbahçe Belediye Meclisi’nin olağanüstü toplantıya çağrıldığı kaydedildi.

Buna göre, Belediye Başkan Vekili seçimi 5 Haziran 2026 Cuma günü saat 15.00’te, Güzelbahçe Belediyesi Hizmet Binası Meclis Salonu’nda yapılacak.

BELEDİYE BAŞKANI RÜŞVETTEN TUTUKLANDI

İzmir'in Güzelbahçe Belediyesine yönelik "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye olma", "rüşvet", "görevi kötüye kullanma" ve "imar kirliliğine neden olma" suçlarına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay ile 1 şüpheli tutuklandı, 3 şüpheli serbest bırakıldı.