İzmir'de 11 yaşındaki çocuk Türk bayrağını yerden aldı

7. sınıf öğrencisi 11 yaşındaki Arda Ayvaz, Türkiye'nin adeta gururu oldu.

YERDE TÜRK BAYRAĞINI GÖRDÜ

Sabah 07.15 sıralarında Makbule Süleyman Alkan Ortaokulu'na gitmek için evinden çıkan Ayvaz, okul yolundaki kaldırımda ilerlerken park halindeki bir aracın altında Türk bayrağını gördü.

Yerde gördüğü Türk bayrağını alıp öptü VİDEO



TÜRK BAYRAĞINI ÖPÜP KORKULUKLARA ASTI

Yerde Türk bayrağını gören küçük çocuk, Türk bayrağını yerden aldı, öptü. Ardından da Türk bayrağını korkuluklara astı.

"ŞEHİTLERİMİZ AKLIMA GELDİ"

11 yaşındaki Arda Ayvaz, "Sabah okula giderken bir arabanın altında bayrağımızı gördüm. Şehitlerimiz aklıma geldi ve bayrağımızı hemen yerden kaldırarak yakınımdaki korkuluklara astım. Benim çağımdaki arkadaşlarımın, abilerimin ve kardeşlerimin de bayrağımıza önem göstermesini istiyorum. İdeallerimin arasında polis olmak var. Büyüyünce vatanıma, milletime hayırlı bir vatandaş olmak istiyorum." dedi.

"ONUNLA GURUR DUYUYORUM"

Yaşanılan olaydan dolayı büyük bir gurur ve mutluluk yaşadığını ifade eden anne Emine Arpacı da, "İki erkek evlat annesiyim ve iki evladımı da vatana, millete hayırlı birer evlat olmaları için yetiştirdim. Çocuğumun bayrağımızı yerden kaldırması beni onurlandırdı. Onunla gurur duyuyorum. Her zaman böyle vatana, millete hayırlı birer evlat olmalarını isterim. Milletçe vatanımıza ve bayrağımıza sahip çıkmalıyız." dedi.