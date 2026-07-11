İzmir'de 36 düzensiz göçmen yakalandı

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9 Temmuz günü saat 06.50 sıralarında Foça ilçesinde, Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı (DENİZ-353), deniz üzerinde seyir halindeki lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunu tespit etti.

Durumun bildirilmesi üzerine hızla bölgeye intikal eden Sahil Güvenlik Botu (KB-41), hareket halindeki lastik botu durdurarak içerisindeki 27 düzensiz göçmeni yakaladı.

İHBAR ÜZERİNE HAREKETE GEÇİLDİ

Aynı gün saat 22.15 sıralarında ise Çeşme ilçesi Azmak Halk Plajı mevkiinde bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine ekipler yeniden harekete geçti.

9 DÜZENSİZ GÖÇMEN KISKIVRAK YAKALANDI

Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi (Alaçatı/Koldestim) ile Çeşme İlçe Jandarma Komutanlığı personeli, ortaklaşa düzenledikleri operasyonla karada tespit edilen 9 düzensiz göçmeni kıskıvrak yakaladı.

Yakalanan toplam 36 düzensiz göçmen, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.