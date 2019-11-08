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İzmir'de atı silahla atı vurdular

İzmir’in Bornova ilçesinde bir çiftliğe ait olan at, kimliği belirsiz kişi ve ya kişilerce silahla ateş edilerek vuruldu.

İHA | 08.11.2019 - 07:00..
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İzmir'in Bornova ilçesi Kayadibi Mahallesi’nde, bir çiftliğe ait Alaçatı isimli ata kimliği belirsiz kişi veya kişilerce 5-6 el ateş edildi.

Ata silahla ateş edip yaraladılar VİDEO

"BUNU YAPANDA İNSANLIK YOK"

Kurşunların hedefi olan at, isabet almasının ardından yere düştü. Yaralı ata ilk müdahalesini ise sahibi ve çiftlik çalışanları yaptı. Atlarının vurulduklarını haberini alınca koşarak yanına gittiklerini söyleyen Melek Tümbelekci, "1 atımızı vurdular. Bize aşağıdan haber geldi. Biz de hemen koştuk arabayla yanına gittik. Kendisi bizi görünce o can rehaveti ile atladı. Ona iğne vurdurduk ağrıları dinsin diye. Allah nasip ederse zaten hastaneye gidecek. İnşallah kurtulur. Bunu yapanda insanlık yok ben bu kadar söylüyorum" diye konuştu.

İzmir'de atı silahla atı vurdular

"ALLAH'A ÇOK ŞÜKÜR YAŞIYOR"

Yaralı atın yanına gittiğinde yerde yattığını anlatan Melek Tümbelekci, "Kurşun bacağında da var çenenin altında da var. Allah'a çok şükür yaşıyor; ama elimizden geldiği kadar bir şey yapmaya çalışıyoruz. İnşallah kurtarırız. Buradan sesleniyorum; gerçekten hayvanları koruyalım, onların ağzı var dili yok. Kurşun çıkmamış benden yardım istiyor. Jandarmalarımız da çok ilgilendi, belediyelerimizde. Herkese çok teşekkür ediyorum. Biz karı koca gerçekten çok üzgünüz. Eğer gören varsa gerçekten bize haber versin. İçimizin yangını gitsin, biz dayanamıyoruz. Ben atın yanına gelemiyorum, her geldiğimde ağlıyorum" dedi.

İzmir'de atı silahla atı vurdular

"BU OLAY İLK DEĞİL"

Atların civar mahallelerde de vurulup öldürüldüğünü, bu olayın ilk olmadığını aktaran Melek Tümbelekci’lerin eşi Sebahattin Tümbelekci ise şöyle konuştu, "Bu insanlık mı? Bu bir sefer değil. Geçenlerde Karaçam köyünde de dört tane öldürmüşler. Bu özel büyük bir kurşun domdom kurşunu bu ayaktakiler daha ufak. Atımız 3-4 yerinden silahla vurulmuş. Tabii atımızı hemen aldık çiftliğe getirdik bu birinci atımız değil. Bunları vuranları şüphelendiğimiz kişiler var. Sağ olsun kaymakamımız olayın olduğu günden beri bizi hiç yalnız bırakmadı, hep yardımcı oldu. Bu artık bitsin köylerde her Allah'ın günü 1-2 at ölüyor sonra köpekleri vuruyorlar."

Olayı Bornova Kaymakamlığına ve jandarmaya bildiren aile, gerekli incelemelerin başlatıldığını da belirtti.

İzmir'de atı silahla atı vurdular

İzmir'de atı silahla atı vurdular

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