İzmir'de balkonda uyuyan kişiye saldırıp öldüren ayı vuruldu
Seferihisar ilçesinde, evinin balkonunda uyuyan 70 yaşındaki Osman Gültaş'a saldırıp ölümüne neden olan ayı, vatandaşlar tarafından silahla vurularak, öldürüldü.
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İzmir'in Seferihisar ilçesinde tek katlı evinin balkonunda uyuyan Osman Gültaş'a ayı saldırdı.
Ayı, balkondan yaklaşık 20 metre sürüklediği Gültaş'ı yaraladı.
YARALI ADAM TEDAVİ ALTINA ALINDI
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan Gültaş, Seferihisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI
Gültaş, buradan da Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Gültaş, bir gün sonra sabah saatlerinde hayatını kaybetti.
AYI ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Ayının yakalanması için çalışma başlatıldı.
Çalışmalar sonunda başkalarına zarar vermemesi için ayı, vatandaşlar tarafından silahla vurularak öldürüldü.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)