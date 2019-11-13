İzmir'de çöp kamyonu freni boşalınca denize uçtu

İzmir’in Dikili ilçesinde bir çöp kamyonu, çöp almak için durduğu sırada freninin boşalması sonucu denize uçtu.

ÇÖP TOPLAMA İŞLEMİ SIRASINDA FRENİ BOŞALDI

Dikili Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde çalışan sürücü M.A, çöpleri toplamak için 35 H 9157 plakalı çöp kamyonunu park etti. İddialara göre çöp toplama işlemi sırasında freni boşalan kamyon hareket etmeye başladı.

İzmir’de çöp kamyonu denize uçtu VİDEO

DURDURMAK İÇİN ARACA BİNDİ

Aracın hareket ettiği gören sürücü M.A., aracını durdurmak için aracına bindi; ama başarılı olamadı. Aracını durduramayacağını anlayan sürücü, araçtan atlaması sonucu yaralandı.

SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Durdurulamayan çöp kamyonu ise daha sonra 10 metre yükseklikten denize uçtu. Çevredeki vatandaşların ihbarı olay yerine gelen 112 ekipleri, sürücü M.A.'yı hastaneye kaldırdı.



