Bahar'ın Evren'i aslen bakın nereliymiş! İşte Buğra Gülsoy'un memleketi.. Ünlü oyuncu Buğra Gülsoy'un memleketin merak uyandırdı. İşte başarılı oyuncunun memleketi..

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Show TV ekranlarında yayınlanan 'Bahar' dizisinde Evren Yalkın karakterini canlandıran oyuncu Buğra Gülsoy'un hayatı merak ediliyor.

42 yaşında olan oyuncu son dönemin popüler dizilerinden Bahar'da gösterdiği performans ile adından söz ettiriyor.

İlk sahne deneyimini 13 yaşında yaşayan Buğra Gülsoy, Doğu Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Bölümünden 2004 yılında mezun oldu.

Stajını Ragıp Buluç'un yanında yapan Buğra Gülsoy, Kıbrıs'ta bulunduğu süre içerisinde Kıbrıs Devlet Tiyatrosu'nda çeşitli oyunlarda rol almış, aynı zamanda kısa film yönetmenliği ve oyunculuk da yapmıştır.

Buğra Gülsoy ilk olarak, 2008 yılında Kanal D'de yayınlanan Hepimiz Birimiz İçin adlı dizinin başrol oyuncusu olarak Nazım karakteri ile izleyicilerinin karşısına çıkmıştır.

Ünlü oyuncu daha sonra Unutulmaz, Fatmagül'ün Suçu Ne, Kuzey Güney, Aşk Yeniden, Uyanış: Büyük Selçuklu, ve Misafir gibi birçok dizide rol almıştır.

Son dönemin dikkat çeken isimleri arasında yer alan ünlü oyuncunun memleketini duyanlar şaşırıyor.

İşte ünlü oyuncu Buğra Gülsoy'un memleketi...

Buğra Gülsoy, 22 Şubat 1982 tarihinde Ankara'da doğmuştur. Babası Niğdeli, annesi Erzincanlı olan Buğra Gülsoy ilk, orta ve lise eğitimini Ankara'da tamamlamıştır.