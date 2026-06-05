İzmir'de kahreden olay: 4 yaşındaki çocuk, sulama havuzunda ölü bulundu

İzmir’in Beydağ ilçesine bağlı Yeşiltepe Mahallesi’nde, 4 yaşındaki Alim Eray Karakuş’un evde olmadığını fark eden ailesi, çevrede arama başlattı.

Kısa süre içinde mahalle sakinlerinin de katıldığı arama çalışmaları genişletildi.

SULAMA HAVUZUNDA HAREKETSİZ HALDE BULUNDU

Yapılan aramalar sırasında küçük çocuk, bölgedeki sulama havuzunda hareketsiz halde bulundu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

KÜÇÜK ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sudan çıkarılan çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan ilk incelemelerin ardından cenaze, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Köy ve mahalle sakinleri ise yaşanan acı olay sonrası büyük üzüntü yaşadı.