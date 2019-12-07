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İzmir’de kahvehaneye silahlı saldırı: 1 ölü 2 yaralı

Konak ilçesinde kahvehanede gerçekleşen pompalı tüfekli saldırı sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

İHA | 07.12.2019 - 21:50..
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Konak ilçesi Ferahlı Mahallesi’ndeki bir kahvehanede U.T. isimli şahıs, husumetli olduğu öğrenilen Şaban Mustafa Buran (64) ile tartıştı. U.T., daha sonra yanında getirdiği pompalı tüfek ile Şaban Mustafa Buran’a ateş ederek olay yerinden kaçtı.

İzmir’de kahvehanede cinayet: 1 ölü, 2 yaralı -1

3 KİŞİ YARALANDI

Vücuduna saçmalar isabet eden Buran, kanlar içerisinde yere yığıldı. U.T.’nin tüfeğinden çıkan saçmalar kahvehanede oturan Ş.B. (52) ve A.T.’ye de (27) isabet etti. Çevre sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan şahsı İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

İzmir’de kahvehaneye silahlı saldırı: 1 ölü 2 yaralı

1 KİŞİ KURTARILAMADI

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Şaban Mustafa Buran, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bacağından yaralanan Ş.B. ve omzundan yaralanan A.T. isimli şahısların hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi. Polis ekipleri Buran’ı pompalı tüfekle vurup kaçan U.T.’yi yakalamak için çalışma başlattı. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

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