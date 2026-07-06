İzmir'de kurgu trafik kazalarıyla sigorta şirketlerini dolandıran suç örgütüne operasyon

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve 'nitelikli dolandırıcılık' suçlarına ilişkin soruşturma başlattı.

Elde edilen bilgi, belge, ifade, MASAK hesap hareketleri, bilirkişi raporları, müşteki ve bilgi sahibi beyanları, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'nce düzenlenen kurgu kaza raporları ile sigorta şirketlerinden temin edilen hasar ödeme dosyaları incelendi.

Bir grubun, örgütlü şekilde kurgu trafik kazaları düzenledikleri tespit edildi.

KAMERASIZ BÖLGELERDE KAZA GÖRÜNÜMÜ VERDİKLERİ BELİRLENDİ

Tespitlere göre şüphelilerin; kamera bulunmayan bölgeleri tercih ederek araçları kaza yapmış gibi konumlandırdıkları, fotoğraflarını çekerek kendi aralarında kaza tutanağı düzenledikleri, araçları tamirhanelere çektirip tamirat işlemlerini yaptırdıktan sonra hasar dosyaları üzerinden sigorta şirketlerine başvurdukları belirlendi.

Bu yöntemle sigorta şirketlerinin eksper incelemesi yapma imkanının ortadan kaldırıldığı, hasar ödemesi almak amacıyla başvurular yapıldığı, ödeme yapılmaması halinde ise bazı dosyaların tahkim, mahkeme ve icra süreçleri üzerinden tahsil edilmeye çalışıldığı değerlendirildi.

240 ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ

Soruşturma kapsamında örgüt lideri olduğu değerlendirilen Eyüp G. ile örgüt yöneticisi oldukları değerlendirilen Çağdaş İ. ve Avukat Arda A.'nın da aralarında bulunduğu şüphelilerin, 'kurgu kazalar' yoluyla sigorta şirketlerini zarara uğrattıkları; yaklaşık 200 milyon TL haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.

Dosya kapsamında toplam 240 şüpheli tespit edildi.

62 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

ŞÜPHELİLERDEN 48'İ GÖZALTINA ALINDI

Bu kapsamda bu sabah İzmir merkezli İstanbul, Ankara, Ağrı ve Antalya illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 48 şüpheli, gözaltına alındı.

Öte yandan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; kaza tutanakları, sigorta poliçeleri, vekaletnameler, kaza taraflarına ilişkin notlar, sigorta ve kasko evrakları, farklı kişilere ait kimlik belgeleri, temliknameler, ibranameler ve muhtelif evrak ele geçirildi.

TAHSİL SÜRECİNDE 17 AVUKAT YER ALDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Soruşturma kapsamında 17 avukatın hasar dosyalarının tahsil süreçlerinde yer aldığı da tespit edildi.

MASAK hesap hareketleri incelemelerinde, Avukat Arda A.'nın örgüt adına hareket ettiği ve örgüt yöneticisi konumunda bulunduğu değerlendirildi.

Diğer avukatların ise örgüt lideri ve üyeleriyle hesap hareketine rastlanılmadığından dosyada bilgi sahibi sıfatıyla yer aldıkları anlaşıldı.

Soruşturmanın, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdüğü belirtilirken, firari 14 şüpheli aranıyor.