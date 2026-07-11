İzmir'de mobilya mağazasında yangın kontrol altına alındı

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İzmir'in Karabağlar ilçesinde panik dolu anlar yaşandı.

Aydın Mahallesi Yeşillik Caddesi üzerinde bulunan bir mobilya mağazasında yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

KONTROL ALTINA ALINDI

Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın, çevredeki diğer iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Soğutma çalışmalarının ise devam ettiği öğrenildi.

MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

Herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın meydana gelmediği yangında iş yerinde büyük maddi hasar oluştu.

Yangının çıkış sebebini belirlemek için başlatılan çalışmalar sürüyor.