İzmir'de 'obez köpeğe börek verme' tartışması

İzmir'de ilginç görüntüler kaydedilmeye devam ediyor.

Körfez'deki kirlilik ile kötü kokunun yanı sıra sokakları ele geçiren çöp yığınları ile gündeme gelen şehir her seferinde farklı tartışmalara konu oluyor.

Bu defa tartışmanın başrolünde ise obez olduğu belirtilen bir köpek yer aldı.

OBEZ KÖPEĞE BÖREK VERMEK İSTEDİLER

Bornova Küçükpark’ta, iddiaya göre birkaç genç kızın obez olduğu belirtilen bir köpeğe börek vermek istedi.

Ancak kızlar burada bir kadının tepkisi ile karşılaştı.

KADIN MÜDAHALE EDİNCE TARTIŞMA ÇIKTI

Kadın, köpeğin fazla kilolu olduğunu ve börek verilmesinin sağlığına zarar vereceğini söyledi.

Bu sözlerin ardından kadın ile genç kızlar arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Kavga anları ise o sırada olay yerinde bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kayda alındı.

Daha sonra sosyal medyada da paylaşılan görüntüler kısa süre içerisinde yayılarak gündem oldu.