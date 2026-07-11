İzmir'de sahte beyaz eşya servisi çetesine operasyon: 5 tutuklama

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İzmir genelinde çok sayıda vatandaşın, beyaz eşya tamiri için internet arama motorlarında buldukları 0850'li numaraları arayarak ulaştıkları kişilerce mağdur edildiği şikayetleri üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Kendilerini yetkili servis çalışanı olarak tanıtan şüphelilerin, arızalı beyaz eşyaları tamir etmiş gibi göstererek vatandaşlardan haksız yere yüksek miktarlarda servis ücreti aldıkları belirlendi.

OPERASYONLA KISKIVRAK YAKALANDILAR

Artan şikayetler üzerine İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince operasyon düğmesine basıldı.

Herhangi bir tamir işlemi yapmadıkları halde vatandaşları kandırarak haksız kazanç elde ettiği tespit edilen 7 şüpheli, düzenlenen eş zamanlı baskınlarla yakalanarak gözaltına alındı.

5 ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüphelilerden 1'i emniyetten serbest bırakılırken, 6 şüpheli İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

Hakim karşısına çıkan şüphelilerden B.I. adli kontrol şartıyla salıverildi; B.C.D., İ.S., B.S., S.Y. ve D.S. isimli 5 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.