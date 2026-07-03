İzmir'de taksici ile kadın yolcu arasındaki güzergah kavgası

İzmir'in Konak ilçesi İsmet Kaptan Mahallesi'nde ticari taksi sürücüsü İ.C. ile araca yolcu olarak binen Y.T. isimli kadın arasında güzergah konusunda anlaşmazlık çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar arasında tekme ve tokatların havada uçuştuğu arbede yaşandı.

İddiaya göre kadın yolcu Y.T.'nin agresif tavırlar sergileyerek sürücüye saldırması üzerine taksi şoförü İ.C., kendisini korumak amacıyla biber gazı kullandı.

Gazın etkisiyle öfkelenen kadın yolcu, taksinin dikiz aynasını kırarak ortalığı birbirine kattı.

Taksi sürücüsü İ.C. ise yüzünde oluşan çizikler ve kanamalarla olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı.

Olayın büyümesi üzerine bölgede devriye gezen trafik polisleri duruma müdahale etti.

Tarafları ayıran ekipler olay yerine sağlık ekiplerini çağırdı.

SÜRÜCÜ KARAKOLA, YOLCU HASTANEYE

Yüzünden yaralanan taksi sürücüsü İ.C., ifadesi alınmak üzere polis ekiplerince Basmane Polis Merkez Amirliği'ne götürülürken biber gazı nedeniyle gözlerini açamayan ve kolunda morluklar olduğu görülen Y.T. ise olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye sevk edildi.

Y.T.'nin kolunda bu olaydan daha önce başka bir şahıs tarafından darbedildiği iddiasıyla eski morlukların da bulunduğu tespit edildi.

Hastanede tedavi altına alınan Y.T., taksi sürücüsünün kendisine saldırdığını öne sürerek, yüzü kanlar içinde kalan taksi şoförü İ.C. de uğradığı saldırı ve aracına verilen zarar nedeniyle yolcudan şikayetçi oldu.