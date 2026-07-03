Ülke genelinde sıcaklıklar artıyor: Yer yer yağış bekleniyor

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son verilerine göre, Türkiye genelinde sıcak hava dalgası etkili olmaya devam ediyor.

Özellikle iç kesimler ve güney bölgelerde termometreler 35-40 dereceyi aşarken, bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek.

YÜKSEK DEĞERLER GÖRÜLECEK

Bugün ülke genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hakim.

Özellikle Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi ve Doğu Anadolu'da gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

En düşük sıcaklıklar, Güneydoğu Anadolu'da 38-41, Ege ve Akdeniz'de 34-38, İç Anadolu'da 32-36 derece civarında ölçülecek.

Gece sıcaklıkları ise genellikle 18-25 derece arasında seyredecek.

BİRÇOK İLE YAĞMUR GELİYOR

Cumartesi günü sıcaklık değerlerinde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Ülke genelinde İstanbul dahil birçok ilde yağış tahmin ediliyor.

Karadeniz'in iç kesimleri ve bazı iç bölgelerde gök gürültülü sağanaklar devam edeceği öngörülüyor.

En yüksek sıcaklıkların, Güneydoğu'da 38-40, batı ve güney bölgelerde 34-37 bandında seyredeceği değerlendiriliyor.

BİRÇOK BÖLGEDE YAĞIŞLAR SÜRECEK

Pazar günü hava sıcaklıklarında hafif bir artış bekleniyor.

Özellikle iç ve doğu kesimlerde daha az bulutlu bir hava öngörülüyor.

Yağış ihtimalinin azalsa da bazı dağlık bölgelerde yerel gök gürültülü sağanaklar görüleceği tahmin ediliyor.

En yüksek sıcaklıkların, 35-39 aralığında, bazı güney illerinde 40 dereceye yaklaşabileceği değerlendiriliyor.

YÜKSEK SICAKLIKLAR DEVAM EDİYOR

Pazartesi günü genel olarak az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor.

En yüksek sıcaklıkların, ülkenin büyük bölümünde 34-38, Güneydoğu Anadolu'da 39-41 derece seviyelerine çıkacağı öngörülüyor.

40 DERECELERE VARAN SICAKLIKLAR BEKLENİYOR

Salı günü de sıcak havanın etkili olmaya devam etmesi bekleniyor.

Bazı kuzey ve iç bölgelerde yeniden gök gürültülü sağanak riski değerlendiriliyor.

En yüksek sıcaklıkların, 35-40 derece aralığında seyredeceği öngörülüyor.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:

3 Temmuz Cuma:

4 Temmuz Cumartesi:

5 Temmuz Pazar:

6 Temmuz Pazartesi:

7 Temmuz Salı: