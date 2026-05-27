İzmir'de TOMA'nın üzerine çıkıp tekmeleyen eylemci tutuklandı

CHP'de iç kriz..

Geçtiğimiz günlerde mahkemenin CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na yönelik 'mutlak butlan' kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimi tedbiren tekrar göreve getirildi.

Özgür Özel ve yönetimi ise polis müdahalesiyle partinin Genel Merkezi'nden tahliye edildi.

Yaşananların ardından Özel, ilk mitingini İzmir Cumhuriyet Meydanı'nda düzenledi.

Miting öncesi ise medyaya yansıyan görüntüler ise tepki çekti.

TOMA'NIN ÜZERİNE ÇIKIP TEKMELEDİ

Güvenlik önlemlerinin alındığı alanda bir şahıs, alandaki TOMA'nın üzerine tırmandı, tekme atarak araca zarar verdi.

O anların görüntüleri medyada hızla yayılırken polis ekipleri, hemen müdahale ederek şahsı TOMA’dan indirdi ve gözaltına aldı.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan D.Y. isimli saldırgan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Fatih'te bir okulda müdür yardımcısı olan tutuklu D.Y. , görevinden de uzaklaştırıldı.

MÜDÜR YARDIMCILIĞI GÖREVİNDEN DE UZAKLAŞTIRILDI

Konuyla ilgili İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“26.05.2026 Salı günü İzmir'de düzenlenen bir izinsiz gösteri sırasında emniyete ait TOMA'ya çıkarak zarar vermeye çalışan D.Y. isimli şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır. Şahsın, Fatih ilçesinde bulunan bir okulumuzda müdür yardımcısı olarak görev yaptığı tespit edilmiştir. Şahıs, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 140. maddesi gereğince görevden uzaklaştırılırken konu ile ilgili idari yönden soruşturma süreci başlatılmıştır.”

Özgür Özel'in İzmir mitingi öncesi gerginlik: TOMA'ya çıkıp tekmeledi

İzmir’de TOMA’ya zarar veren şahsın gözaltına alındığı anlar

ÖZGÜR ÖZEL DE TOMA'YA ÇIKIP SLOGAN ATMIŞTI

Öte yandan CHP Genel Merkezi'nden çıkarak basın mensuplarına ilk açıklamalarını yapan Özel ve beraberindekiler; yağmur altında TBMM'ye yürümüş, yürüyüş sırasında bir TOMA'nın üzerine çıkmıştı.

TOMA'nın üzerinde sloganlar atan Özel, kamuoyu tarafından da eleştirilmişti.