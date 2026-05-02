İzmir’de uyuşturucu operasyonu: 2 bin 367 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

İzmir’de uyuşturucuya bir darbe daha vuruldu.

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarına devam etti.

Ekipler tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında O.A. isimli şüphelinin uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edildi.

253 ADET UYUŞTURUCU HAP

Dün harekete geçen ekipler, şüphelinin aracında yaptıkları aramada 253 adet uyuşturucu hap ve 15,34 gram metamfetamin ele geçirdi.

Soruşturmayı derinleştiren Karabağlar Araştırma ekipleri, şahsın ikametinde de arama gerçekleştirdi.

43 KUTU 2 BİN 367 UYUŞTURUCU HAP

Evde yapılan detaylı aramalarda 43 kutu halinde 2 bin 367 adet uyuşturucu hap daha ele geçirildi.

2 BİN 620 SENTETİK ECZA HAPI

Başarılı operasyon neticesinde toplam 2 bin 620 adet sentetik ecza hap ile 15,34 gram metamfetamine el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheli O.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

TUTUKLANDI

Hakim karşısına çıkarılan şahıs, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.