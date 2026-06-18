İzmir'de zabıtaya bıçaklı ve kasalı saldırı

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İzmir'in Torbalı ilçesinde kurulan Perşembe Pazarı’nda, tezgâh açma izni bulunmayan bir kişi, başkasına ait alanda satış yapmak istedi.

Durumu fark eden zabıta ekipleri, şahsa tezgâhı kaldırması yönünde uyarıda bulundu. Ancak uyarıların ardından taraflar arasında sözlü tartışma başladı.

HAKARET, GERGİNLİK VE SALDIRI ANI

İddiaya göre, zabıta ekiplerinin ikazlarına hakaretlerle karşılık veren şüpheli, kısa sürede kontrolden çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çevrede gerginlik artarken olay şiddete dönüştü.

Şüphelinin eline geçirdiği sebze kasasıyla zabıta memurlarından birine vurduğu, aldığı darbe sonucu memurun başından yaralandığı belirtildi.

YARALI MEMUR HASTANEYE KALDIRILDI

Başından yaralanan zabıta memuruna ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Ardından hastaneye kaldırılan memurun tedavisinin tamamlandığı ve darp raporu aldığı öğrenildi.

Olay sonrası hem yaralı memur hem de Torbalı Belediyesi, şüpheli hakkında suç duyurusunda bulundu.

ÜRÜNLERİ YERE DÖKÜP ZABITAYI SUÇLADI

Saldırının ardından şüphelinin kendi tezgâhındaki ürünleri yere döktüğü ve zabıta ekiplerini mallarına zarar vermekle suçladığı iddia edildi.

Ancak çevredeki güvenlik kameraları ve görgü tanıklarının ifadeleri, bu iddiayı kısa sürede çürüttü.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Kamu görevlisine yönelik şiddet olayıyla ilgili başlatılan adli soruşturmanın devam ettiği, olayın tüm yönleriyle incelendiği bildirildi.

Yetkililer, hukuki sürecin titizlikle yürütüldüğünü ifade etti.