İzmir'in Güzelbahçe Belediyesi soruşturması: Tutuklu sayısı 4 oldu

CHP'li belediyelere yolsuzluk ve rüşvet soruşturması sürüyor..

Geçtiğimiz nisan ayında İzmir'in Güzelbahçe Belediyesi'ne operasyon yapılmış; Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye olma, rüşvet, görevi kötüye kullanma ve imar kirliliğine neden olma suçlarına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay ile 1 şüpheli tutuklanmıştı.

Soruşturmaya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

Hakkında gözaltı kararı bulunan belediye meclis üyeleri Gizem Göçtü ile inşaat firması yetkilisi Şamil Göçtü yurt dışında olması nedeniyle gözaltına alınamamıştı.

HAVALİMANINDA GÖZALTINA ALINIP, TUTUKLANDILAR

Göçtü çifti, dün havalimanında gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Göçtü çifti, mahkemece tutuklandı.

Soruşturmada tutuklu sayısı 4'e yükselmiş oldu.