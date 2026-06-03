İzmir'in Güzelbahçe Belediyesi soruşturması: Tutuklu sayısı 4 oldu
Güzelbahçe Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan meclis üyesi Gizem Göçtü ile inşaat firması yetkilisi eşi Şamil Güçlü, tutuklandı. Daha önce 2 kişinin tutuklandığı soruşturmada, tutuklu sayısı 4'e yükselmiş oldu.
CHP'li belediyelere yolsuzluk ve rüşvet soruşturması sürüyor..
Geçtiğimiz nisan ayında İzmir'in Güzelbahçe Belediyesi'ne operasyon yapılmış; Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye olma, rüşvet, görevi kötüye kullanma ve imar kirliliğine neden olma suçlarına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay ile 1 şüpheli tutuklanmıştı.
Soruşturmaya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.
Hakkında gözaltı kararı bulunan belediye meclis üyeleri Gizem Göçtü ile inşaat firması yetkilisi Şamil Göçtü yurt dışında olması nedeniyle gözaltına alınamamıştı.
HAVALİMANINDA GÖZALTINA ALINIP, TUTUKLANDILAR
Göçtü çifti, dün havalimanında gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Göçtü çifti, mahkemece tutuklandı.
Soruşturmada tutuklu sayısı 4'e yükselmiş oldu.
Tutuklanan Güzelbahçe Belediye Başkanı görevinden uzaklaştırıldı