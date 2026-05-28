İznik’te 'Çorap' sevinci: Kurbanlık sanılıp alınan kuzu sahibine kavuştu

Bursa’nın İznik ilçesinde yaşanan olay, Kurban Bayramı arifesinde hem duygusal hem de dikkat çekici anlara sahne oldu. 58 yaşındaki Müyesser Sevinç’in adeta evladı gibi büyüttüğü “Çorap” isimli 6 aylık kuzu, evinin önünden kaybolduktan sonra sahilde kurbanlık zannedilerek başka bir kişi tarafından götürüldü.

Yanlış anlaşılmanın kısa sürede ortaya çıkmasıyla birlikte polis ekiplerinin devreye girmesi sonucu kuzu, sahibine canlı olarak teslim edildi.

EVLAT GİBİ BÜYÜTTÜĞÜ KUZUSUNU HER YERE GÖTÜRÜYORDU

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’nde yaşayan dört çocuk annesi Müyesser Sevinç, henüz 10 günlükken annesi tarafından emzirilmeyen ikiz kuzulardan birini sahiplenerek büyüttü. Biberonla besleyerek büyüttüğü kuzusuna “Çorap” adını veren Sevinç, onu hiçbir zaman yanından ayırmadı.

Günlük yaşamında markete, pazara ve hatta fırın sıralarına bile kuzusuyla giden Sevinç, hayvanı adeta evladından farksız gördüğünü ifade ediyordu.

BAYRAM ARİFESİNDE KAYBOLDU, SAHİLDE BULUNDU

Kurban Bayramı arifesinde evin önünden uzaklaşan 6 aylık kuzu, İznik sahilinde başıboş halde bulundu. Burada bir esnaf tarafından fark edilen hayvan, kurbanlık sanılarak farklı bir kişiye teslim edildi.

Ancak kısa süre sonra kuzunun gerçek sahibi Müyesser Sevinç’in yaptığı aramalar ve gösterdiği videolar sayesinde ortada bir karışıklık olduğu anlaşıldı.

KARAKOLDA NETLEŞEN GERÇEK: “ÇORAP” EVİNİ BULDU

Olayın ardından karakola başvuran Sevinç, ekiplerin devreye girmesiyle birlikte kuzusuna yeniden kavuştu. Yapılan incelemelerde, teslim edilen hayvanın “Çorap” olduğu kesinleşti.

Polis ekiplerinin koordinasyonuyla kuzu, aracıyla birlikte sahibine teslim edildi.

“TEYZEMİZ KUZUSUNA KAVUŞTU”

Kuzunun bulunmasına yardımcı olan esnaf Savaş Ocak, yaşanan süreci anlatarak yanlış anlaşılmanın kısa sürede çözüldüğünü belirtti. Ocak, sahilde başıboş bulunan kuzunun önce kurbanlık sanıldığını, ardından gerçek sahibinin ortaya çıkmasıyla olayın netleştiğini söyledi.

Esnaf, çekilen görüntülerin ve alınan araç plakası bilgilerinin de sürecin çözülmesinde etkili olduğunu ifade etti.

“VİDEO SAYESİNDE BULUNDU”

Kuzuyu teslim ederken video kaydı aldıklarını belirten bir diğer esnaf Bülent Ocak ise, kayıtların ve görsel detayların doğru sahibin tespit edilmesini kolaylaştırdığını söyledi.

Olayın ardından büyük mutluluk yaşayan Müyesser Sevinç, evlat gibi büyüttüğü “Çorap”a yeniden kavuşmanın sevincini yaşadı.