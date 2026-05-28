Bahar yağmurları devam ediyor: Sıcaklık yükselişini sürdürecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son verilerine göre, ülke genelinde yaz mevsimine geçiş niteliğinde bir hava bekleniyor.

Güneşli ve sıcak günlerin yanı sıra, özellikle bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışlar ve yerel gök gürültü faaliyetleri etkili olacak.

Sıcaklıklar iç kesimlerde mevsim normalleri civarında, güney ve batı bölgelerde yer yer daha yüksek seyredecek.

TÜM TÜRKİYE'YE YAĞMUR YAĞACAK

Bugün ülke genelinde parçalı az bulutlu ve yağmurlu bir hava bekleniyor.

Özellikle iç ve kuzeydoğu kesimlerde bazı noktalarda gök gürültülü sağanak riski var.

Sıcaklıklar birçok ilde maksimum 24-33 derece bandında seyrederken, güney ve batı bölgelerde 30-34 dereceye kadar çıkması bekleniyor.

YAĞIŞLI HAVA ETKİSİNİ ARTIRACAK

Cuma günü yağışlı havanın biraz daha etkili olması bekleniyor.

Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun bazı bölümleri ve doğu illerinde gök gürültülü sağanak ve fırtına öngörülüyor.

Batı ve güney bölgelerde ise güneşli havanın devam edeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların genel olarak 23-32 derece aralığında seyredeceği değerlendiriliyor.

SICAKLIKLAR YÜKSELİŞE GEÇİYOR

Cumartesi günü yağışın etkisini azaltması bekleniyor.

Yine de Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu ve bazı iç bölgelerde yerel gök gürültülü sağanak ihtimalinin süreceği öngörülüyor.

Sıcaklıkların 20-30 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

ÜLKE GÜNEŞLİ BİR GÜNE UYANACAK

Pazar gününün genel olarak en güneşli günlerden biri olması bekleniyor.

Ülke genelinde güneşli ve az bulutlu havanın hakim olacağı öngörülüyor.

Sadece özellikle kuzeydoğu ve iç kesimlerde bulutlu ve hafif yağışlı bir hava tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların 22-31 derece aralığında, birçok ilde 25-28 derece seviyelerinde olacağı değerlendiriliyor.

BULUTLU HAVA BAZI İLLERE YAĞMURU GETİRECEK

Hafta başlangıcında tekrar parçalı bulutlu bir hava ve yerel gök gürültülü sağanak riskinin artması bekleniyor.

Özellikle kuzey, iç ve doğu bölgelerinde fırtına öngörülüyor.

Güney ve Ege'de ise güneşli ve sıcak havanın devam edeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların 23-32 derece bandında seyredeceği, güney kıyılarda 30 derecenin üzerine çıkacağı değerlendiriliyor.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:

