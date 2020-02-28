taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.2256
Euro
6.8459
Altın
1622.55
Borsa
106521.67
Gram Altın
324.49
Bitcoin
54405.71

Jandarma teşkilatına 2 bin 990 uzman erbaş katılımı

Kastamonu'da, temel eğitimlerini tamamlayan 2 bin 990 uzman erbaş Jandarma teşkilatına katıldı.

AA | 28.02.2020 - 16:03..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Kastamonu 5. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı Kışlası'nda, eğitimleri sona eren 30. dönem uzman erbaşlar için mezuniyet töreni düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, 24 hafta süren eğitimlerde dereceye giren uzman erbaşlara ödülleri, Vali Yaşar Karadeniz ve Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Musa Çitil tarafından verildi.

"TÜRK MİLLETİNİN BAŞI SAĞ OLSUN"

Çitil, törende yaptığı konuşmada, mezun olan uzman erbaşları kutladı.

Dün ülkeyi derinden üzen hain bir saldırı yaşandığını hatırlatan Çitil, "Menfur saldırı sonucu Suriye'nin İdlib bölgesinde kahraman Mehmetçiklerimizden şehitlerimiz ve gazilerimiz var. Silahlı Kuvvetlerimizin ve Türk milletinin başı sağ olsun." dedi.

Jandarma teşkilatına 2 bin 990 uzman erbaş katılımı

GÖREV HEYECANI İÇİNDE BULUNAN 2 BİN 990 UZMAN ERBAŞ

Eğitimini tamamlayan uzman erbaşların önemli görevler icra edeceğini belirten Çitil, "Karşınızda dimdik ve görev heyecanı içinde bulunan genç silah arkadaşlarım, ülkemizin en ücra noktalarında her türlü arazi ve hava koşullarında 24 saat esasına göre bütün suçlularla başarıyla mücadele edecektir. Jandarma teşkilatının birer ferdi olarak yurdumuzun her köşesinde vatandaşlarımız ve diğer kurumlarla birlikte omuz omuza, büyük özveri ve heyecanla ülkemizin huzur ve güvenliği ile kamu düzenini sağlayacaklardır." ifadelerini kullandı.

Jandarma teşkilatına 2 bin 990 uzman erbaş katılımı

"MİLLETİN BAĞRINDAN ÇIKTIĞINIZI UNUTMADAN GÖREV YAPIN"

Çitil, uzman erbaşlara seslenerek, şöyle konuştu:

"Genç silah arkadaşlarım, mensubu olduğunuz Jandarma teşkilatının ülkemizin ve milletimizin bekası söz konusu olduğunda devleşen Türk milleti ile beraber Çanakkale'de, Sakarya'da, Kıbrıs'ta ve Suriye'de her türlü şer odaklarına karşı kanı ve canı pahasına savaştığını unutmayınız. Meslek hayatınız boyunca büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'kanun ordusu' diye tanımladığı Jandarma teşkilatının birer mensubu olarak hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını daima gözetin. Kanunlara, nizamlara ve amirlerinize mutlak itaat ediniz. Ettiğiniz yemine bağlı kalarak milletin bağrından çıktığınızı unutmadan, vatandaşa şefkatle yaklaşarak görev yapın. Eğitimlerde gösterdiğiniz dayanışma, gelecekteki kader birliğinize de emsal teşkil edecektir. Farklı coğrafyalarda ve zorlu koşullar altında görev yaparken birçok vatandaşın ve silah arkadaşlarınızın can ve mal güvenliği, sorumluluğu üzerinizde olacaktır. Birliğinize ve görevinize her yönü ile sahip çıkın."

Jandarma teşkilatına 2 bin 990 uzman erbaş katılımı


"VATAN BİZLER İÇİN HİÇBİR ŞEYLE DEĞİŞİLMEYECEK KADAR KUTSAL"

Kastamonu 5. Jandarma Eğitim Alay Komutanı Albay Orhan Sırma da yemin eden uzman erbaşların Jandarma teşkilatına onurlu şekilde hizmet vereceğini vurgulayarak, "Vatan bizler için hiçbir şeyle değişilmeyecek kadar kutsal bir varlıktır." diye konuştu.

Jandarma teşkilatına 2 bin 990 uzman erbaş katılımı

Jandarma teşkilatına 2 bin 990 uzman erbaş katılımı

Jandarma teşkilatına 2 bin 990 uzman erbaş katılımı

Jandarma teşkilatına 2 bin 990 uzman erbaş katılımı

İlginizi Çekebilir
Mülteciler Meriç Nehri'ni yüzerek geçti
Yunanistan'a geçmek isteyen mülteciler Meriç Nehri'nden sınırın diğer tarafına geçti.
Bulgaristan mülteciler için asker gönderecek
Bulgaristan Savunma Bakanlığı, göçmen akımına karşı 1000 asker göndereceğini duyurdu.
AB'den Türkiye'ye mülteci açıklaması
Türkiye'nin mültecilere kapıları açması sonucu AB'den Türkiye'ye "anlaşmamıza sadık kalın" çağrısı yapıldı.
Çıkış yapan göçmenler geri giriş yapamıyor
Türkiye'nin kapıları açması sonucu Avrupa'ya gitmek isteyen göçmenler, sınırda tampon bölge üzerinde sıkıştı
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Türkiye Suriyeli mülteciler için sınır kapılarını açtı
Türkiye Suriyeli mülteciler için sınır kapılarını açtı
1416
Diyarbakır'da F-16'lar hareketlendi
Diyarbakır'da F-16'lar hareketlendi
1466
İdlib şehitlerimizin kimlikleri belli olmaya başladı
İdlib şehitlerimizin kimlikleri belli olmaya başladı
794
Türkiye şehitlerine ağlıyor
Türkiye şehitlerine ağlıyor
1132
Göçmenler Yunanistan'a geçmek için sınıra yürüyor
Göçmenler Yunanistan'a geçmek için sınıra yürüyor
756
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü
867
Rusya'dan İdlib'deki saldırı sonrası ilk açıklama
Rusya'dan İdlib'deki saldırı sonrası ilk açıklama
1144
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir