Jandarma teşkilatına 2 bin 990 uzman erbaş katılımı

Kastamonu 5. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı Kışlası'nda, eğitimleri sona eren 30. dönem uzman erbaşlar için mezuniyet töreni düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, 24 hafta süren eğitimlerde dereceye giren uzman erbaşlara ödülleri, Vali Yaşar Karadeniz ve Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Musa Çitil tarafından verildi.

"TÜRK MİLLETİNİN BAŞI SAĞ OLSUN"

Çitil, törende yaptığı konuşmada, mezun olan uzman erbaşları kutladı.

Dün ülkeyi derinden üzen hain bir saldırı yaşandığını hatırlatan Çitil, "Menfur saldırı sonucu Suriye'nin İdlib bölgesinde kahraman Mehmetçiklerimizden şehitlerimiz ve gazilerimiz var. Silahlı Kuvvetlerimizin ve Türk milletinin başı sağ olsun." dedi.

GÖREV HEYECANI İÇİNDE BULUNAN 2 BİN 990 UZMAN ERBAŞ

Eğitimini tamamlayan uzman erbaşların önemli görevler icra edeceğini belirten Çitil, "Karşınızda dimdik ve görev heyecanı içinde bulunan genç silah arkadaşlarım, ülkemizin en ücra noktalarında her türlü arazi ve hava koşullarında 24 saat esasına göre bütün suçlularla başarıyla mücadele edecektir. Jandarma teşkilatının birer ferdi olarak yurdumuzun her köşesinde vatandaşlarımız ve diğer kurumlarla birlikte omuz omuza, büyük özveri ve heyecanla ülkemizin huzur ve güvenliği ile kamu düzenini sağlayacaklardır." ifadelerini kullandı.

"MİLLETİN BAĞRINDAN ÇIKTIĞINIZI UNUTMADAN GÖREV YAPIN"

Çitil, uzman erbaşlara seslenerek, şöyle konuştu:

"Genç silah arkadaşlarım, mensubu olduğunuz Jandarma teşkilatının ülkemizin ve milletimizin bekası söz konusu olduğunda devleşen Türk milleti ile beraber Çanakkale'de, Sakarya'da, Kıbrıs'ta ve Suriye'de her türlü şer odaklarına karşı kanı ve canı pahasına savaştığını unutmayınız. Meslek hayatınız boyunca büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'kanun ordusu' diye tanımladığı Jandarma teşkilatının birer mensubu olarak hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını daima gözetin. Kanunlara, nizamlara ve amirlerinize mutlak itaat ediniz. Ettiğiniz yemine bağlı kalarak milletin bağrından çıktığınızı unutmadan, vatandaşa şefkatle yaklaşarak görev yapın. Eğitimlerde gösterdiğiniz dayanışma, gelecekteki kader birliğinize de emsal teşkil edecektir. Farklı coğrafyalarda ve zorlu koşullar altında görev yaparken birçok vatandaşın ve silah arkadaşlarınızın can ve mal güvenliği, sorumluluğu üzerinizde olacaktır. Birliğinize ve görevinize her yönü ile sahip çıkın."





"VATAN BİZLER İÇİN HİÇBİR ŞEYLE DEĞİŞİLMEYECEK KADAR KUTSAL"

Kastamonu 5. Jandarma Eğitim Alay Komutanı Albay Orhan Sırma da yemin eden uzman erbaşların Jandarma teşkilatına onurlu şekilde hizmet vereceğini vurgulayarak, "Vatan bizler için hiçbir şeyle değişilmeyecek kadar kutsal bir varlıktır." diye konuştu.