Japon Bakan'ın ziyaret ettiği Ertuğrul Fırkateyni'nin hikayesi

Japon Bakan'dan İstanbul'da anlamlı ziyaret...

NATO Zirvesi için Türkiye'ye gelen Japonya Savunma Bakanı Shinjiro Koizumi, Ankara'daki zirvenin tamamlanmasının ardından İstanbul Beşiktaş'taki Deniz Müzesi'ni ziyaret etti.

ERTUĞRUL SERGİSİNİ GEZDİ

Sosyal medya hesabından Deniz Müzesi'nden fotoğraflar paylaşan Shinjiro Koizumi, paylaşımına eklediği mesajında Deniz Müzesi'ne gitme amacının Ertuğrul Fırkateyni ile ilgili sergiyi görmek olduğunu yazdı.

JAPONYA VE TÜRKİYE DOSTLUĞU

Shinjiro Koizumi, sosyal medya hesabından şunları yazdı:

"Ankara'daki programı tamamladıktan sonra, İstanbul'da Türk Deniz Kuvvetleri Denizcilik Müzesi'ni ziyaret ettim. Amaç, Ertuğrul Fırkateyni ile ilgili sergiyi görmekti. Bu olay, Japonya ve Türkiye arasındaki dostluğu ve iyi ilişkileri anlatan vazgeçilmez bir tarihi bağdır.

Bugün keşfettiğim şey, memleketim Yokosuka'da bulunan savaş gemisi Mikasa ile bağlantısıydı. Ertuğrul Fırkateyni mürettebatını Türkiye'ye götürmek için 'Hiei' ve 'Kongō' adlı gemiler önemli rol oynamıştı, ancak denizcilik müzesindeki modelin üzerinde isim yazılı ahşap plaka, savaş gemisi Mikasa'nın güvertesinde kullanılan tik ağacının bir parçasıymış. Japonya ve Türkiye'nin tarihinde, memleketim Yokosuka'nın bu şekilde bağlantılı olması...

Bize rehberlik eden Türk Deniz Kuvvetleri mensupları, teşekkür ederim!"

ERTUĞRUL FIRKATEYNİ

Shinjiro Koizumi'nin sergisini gezdiği Ertuğrul Fırkateyni, Türk-Japon dostluğunda özel bir yere sahip.

Ertuğrul Fırkateyni, Sultan Abdülaziz döneminde yaptırıldı ve 1863 yılında denize indirildi.

II. ABDÜLHAMİD JAPONYA'YA GÖNDERDİ

1887 yılında Japonya İmparatoru Meiji'nin yeğeni Prens Komatsu Akihito'nun bir savaş gemisiyle İstanbul'a yaptığı ziyaretin ardından Sultan II. Abdülhamid, bir heyet oluşturularak Japonya'ya iade-i ziyaret yapılması talimatı verdi.

Ertuğrul Fırkateyni, Sultan II. Abdülhamid’den Japon İmparatoru'na mücevherli imtiyaz nişanı ve diğer hediyeleri götürmek üzere Temmuz 1889’da İstanbul’dan yola çıktı.

600'ÜN ÜZERİNDE MÜRETTEBAT

İmparatora gidecek kafilenin lideri Albay Osman Bey, Ertuğrul Fırkateyni'nin komutanı da Yarbay Ali Bey idi. 56’sı subay toplam 609 mürettebatın içinde o yıl Bahriye Mektebini bitiren genç teğmenlerin tamamı da tecrübe kazanmaları hedefiyle dahil edildi.

Albay Osman Bey, Japonya yolculuğu sırasında amiralliğe terfi etti.

11 AY SÜREN YOLCULUK VE GÖRKEMLİ KARŞILAMA

Ertuğrul Fırkateyni, 11 ay süren bir yolculuğun sonunda 7 Haziran 1890 tarihinde Japonya’nın Yokohama Limanı'na ulaştı.

Gemi, Japon İmparatoru tarafından görkemli bir şekilde karşılandı.

Osmanlı heyetinin, Japon İmparatoru'nun yanına gidişi Japon halkının yoğun ilgisi eşliğinde takip edildi.

BANDO KONSERLER VERDİ

Ertuğrul Fırkateyni, 3 ay boyunca Japon sularında kaldı.

Bu sürede gemide bulunan 50 kişilik bando takımı, etrafındaki Japon kayıklarına konserler verdi.

YALNIZCA 69 MÜRETTEBAT KURTULDU

15 Eylül 1890 tarihinde Yokohama Limanı’ndan ayrılan Ertuğrul Fırkateyni, Kushimoto açıklarında tayfuna yakalandı.

Ertuğrul Fırkateyni yola çıkmasından bir gün sonra 16 Eylül 1890’da kayalara çarparak battı.

Yalnızca 69 kişinin kurtulduğu kazada Amiral Osman Bey'in de aralarında olduğu geri kalan tüm mürettebat hayatını kaybetti.

JAPONLAR YARDIM KAMPANYASI DÜZENLEDİ

Japon halkı, kazadan kurtulan Osmanlı denizcilerine büyük yakınlık gösterdi. Japonya'da, kazada hayatını kaybedenlerin yakınları ile kurtulan kazazedeler için yardım kampanyası düzenlendi.

Toplanan para kampanyayı başlatan Torajiro Yamada tarafından Osmanlı padişahına teslim edildi.

KAZAZEDELER JAPON GEMİLERİYLE İSTANBUL'A ULAŞTIRILDI

Kazadan sağ kurtulan 69 denizci, Japon İmparatoru'nun talimatıyla Japon donanmasına ait Hiei ve Kongo adlı iki askeri gemi ile İstanbul'a götürüldü.

ERTUĞRUL ANITI

Kazada hayatını kaybeden mürettebat anısına Japonlar tarafından 1891 yılında Kushimoto’da bir anıt yapıldı. Bu anıt, 1929 yılında yine Japonlar tarafından genişletildi.

1937 yılında Türkiye tarafından restore edilen anıtın önünde her yıl anma töreni düzenleniyor.

JAPONYA'DA "TÜRK MÜZESİ"

Kushimoto'da 1974 yılında Türk Müzesi inşa edildi.

Müze'de Ertuğrul Fırkateyni’nin maketi, gemideki asker ve komutanların fotoğrafları ve heykelleri bulunuyor.