Japonya Dışişleri Bakanı, NATO için geldiği Ankara'da Türk kahvesi molası verdi

NATO Liderler Zirvesi, 2. gününde Ankara'da devam ediyor.

Ülke liderleri, bakanlar ve diğer yetkililer, zirve ve zirve kapsamındaki çeşitli forumlara katılımlarını sürdürürken, bir yandan Türk kültürünü de keşfetmeye devam ediyor.

Dün akşam yemeğinde bir araya gelen liderler, yurdun her köşesinden ayrı bir geleneksel lezzetle tanıştı.

Öte yandan dünyaca bilinen Türk kahvesi de masalardaki yerini aldı.

TÜRK KAHVESİ MOLASI VERDİ

Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi, NATO Zirvesi kapsamında geldiği Ankara'da, Türk gelenekleriyle de yakından ilgilendi.

Motegi, ziyareti sırasında Türk misafirperverliğinin simgelerinden biri olan Türk kahvesini içti.

"TÜRKİYE DENİNCE AKLA KAHVE GELİR"

Paylaşılan videoda bakan, kahveyi yudumlarken "Türkiye denince akla tabii ki kahve gelir." ifadeleri kullandı.

Motegi, kahve telvesinin ağza gelmesinden bahsederken, fincanı çevirerek fal bakma geleneğine de atıfta bulundu.

"İÇTİKTEN SONRA FİNCANI TERS ÇEVİRİYORUZ"

Motegi ayrıca şu sözleri kullandı:

"Türkiye denince akla tabii ki kahve gelir. Kahve telvesini...

Ağza telve kaçtığı için. Artık tam kıvamına geldiğini düşünüyorum.

Ama bir şey var ki, içtikten sonra da bu fincanı ters çevirip bekliyoruz."