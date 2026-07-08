Xiaomi HyperOS 4, ağustosta yayınlanacak: İşte telefonlara gelecek özellikler

Teknoloji devi Xiaomi'nin merakla beklenen yeni büyük yazılım güncellemesi HyperOS 4 için geri sayım başladı.

Sektör kaynaklarından sızan bilgilere göre yeni işletim sistemi ağustos ayı gibi erken bir tarihte resmi olarak tanıtılacak.

RUST VE FLUTTER ALTYAPISIYLA YÜZDE 40 DAHA HIZLI

Eski MIUI kodlarını tamamen ortadan kaldıran yeni arayüz, Rust programlama dili ve Flutter geliştirme çerçevesiyle yeniden inşa edildi.

İlk test sonuçlarına göre sistem akıcılığı yüzde 40 artarken, boşta bellek tüketimi ise yüzde 30'a varan oranda azaltıldı.

Arka planda çalışan uygulamaların kullanım süresini yüzde 35 uzatan güncelleme, uzun süreli kullanımda performans düşüşünü yüzde 5 ile sınırlandırıyor. Bu sayede cihazlar bir yıl sonra bile ilk günkü akıcılığını korumayı başarıyor.

SIVI CAM TASARIMI

Yazılım, Şeffaf ve Yumuşak mod seçenekleri sunan Sıvı Cam tasarım diliyle birlikte yepyeni bir görsel deneyim getirecek.

Akıllı telefon, tablet, akıllı ev ürünleri ve araçlar arasındaki dosya aktarım hızları ise tam yüzde 300 oranında artacak.

Ekranlar arası uygulama sürekliliği çok daha sorunsuz hale gelirken, birleşik yapay zeka koordinasyon çerçevesi cihazlar arası iletişimi güçlendirecek.

Ekosistemdeki tüm akıllı ürünler artık birbiriyle çok daha uyumlu çalışacak.

YEREL YAPAY ZEKA MODELİYLE MAKSİMUM GİZLİLİK

Cihaz içi yapay zeka modelleri olan Mimo ve Miclaw entegrasyonu sayesinde belge özetleme ve çevrimdışı çeviri gibi özellikler kullanılabilir olacak.

İnternet bağlantısı gerektirmeyen bu yerel sistem hem çok daha hızlı yanıt verecek hem de kullanıcı gizliliğini koruyacak.

Gelişmiş yapay zeka desteği, internete bağlı bulut servislerine ihtiyaç duymadan fotoğraf düzenleme gibi karmaşık işlemleri doğrudan telefonun içinde gerçekleştirecek. Bu durum veri güvenliği açısından da büyük bir avantaj sağlayacak.

HANGİ MODELLERE GELECEK

HyperOS 4 güncellemesinin ilk olarak Xiaomi 18 serisi veya yeni nesil katlanabilir telefonla birlikte piyasaya sürülmesi planlanıyor.

Yeni arayüz daha sonra kademeli olarak diğer eski modeller için de kullanıma sunulacak.

Yapılan planlamalara göre güncellemeyi ilk etapta alacak diğer cihazlar arasında Xiaomi 17, Xiaomi 15 ve Redmi K90 serisi modeller yer alıyor.