Japonya’da taht krizi derinleşiyor: Erkek varis tükeniyor, kadınlar tahta çıkamıyor

Dünyanın kesintisiz devam eden en eski monarşisi olan Japon İmparatorluk Ailesi, giderek derinleşen bir krizle karşı karşıya.

Tahta çıkabilecek yalnızca üç erkek varisin bulunması, bunlardan ikisinin ise 60 yaşın üzerinde olması nedeniyle hükümet, yeni çözüm arayışlarına yöneldi.

ERKEK VARİS SAYISI HIZLA AZALIYOR

Ancak hazırlanan düzenlemeler, kadınların imparator olmasının önünü açmıyor.

Mevcut yasalara göre Japonya'da, tahta yalnızca erkekler çıkabiliyor.

İmparator Naruhito'nun tek çocuğu olan Prenses Aiko, halk arasında oldukça popüler olmasına rağmen yalnızca kadın olduğu için tahtın varisi olamıyor.

Taht sıralamasında yer alan isimler ise 90 yaşındaki Prens Hitachi, İmparator'un kardeşi 60 yaşındaki Prens Akishino ve Akishino'nun 19 yaşındaki oğlu Prens Hisahito.

ÇÖZÜMÜ ESKİ HANEDAN ÜYELERİNDE BULDULAR

Hisahito, son 40 yılda yetişkinliğe ulaşan ilk erkek kraliyet üyesi olarak öne çıkıyor.

Japon hükümeti, erkek varis sorununu çözmek amacıyla 1947 yılında imparatorluk ailesinden çıkarılan eski hanedan kollarını yeniden sisteme dahil etmeyi planlıyor.

Parlamentonun onayını bekleyen düzenlemeye göre, bu ailelerden 15 yaşını doldurmuş, evlenmemiş ve çocuğu olmayan erkek üyeler, yeniden imparatorluk ailesine kabul edilebilecek.

Bu kişilerin çocukları da gelecekte tahta çıkma hakkına sahip olacak.

Ayrıca evlendikten sonra imparatorluk ailesinden ayrılmak zorunda kalan prenseslerin resmi görevlerini sürdürmesine izin verilmesi planlanıyor. Ancak onların çocukları yine tahta çıkamayacak.

JAPONYA'NIN KADIN HÜKÜMDARLARI

Japonya tarihinde sekiz kadın imparator bulunuyor. Son kadın hükümdar Gosakuramachi, 1762–1770 arasında hüküm sürdü.

Erkeklere özel miras kuralı 1889’da ortaya çıktı ve 1947 yasasına taşındı.

2005’te hükümet, kadın hükümdara izin vermeyi tartıştı ancak Hisahito’nun 2006’daki doğumu, milliyetçi çevrelerin bu planı rafa kaldırmasına yol açtı.

Kamuoyu araştırmaları da Japon halkının büyük bölümünün, kadın imparator fikrine sıcak baktığını ortaya koyuyor.

İMPARATORLUK AİLESİ GİDEREK KÜÇÜLÜYOR

İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yürürlüğe giren düzenlemelerle imparatorluk ailesi büyük ölçüde küçülmüştü.

Bir dönem 67 üyeden oluşan aile, bugün yalnızca 16 kişiden oluşuyor.

Kadın üyelerin halktan biriyle evlenmeleri halinde imparatorluk ailesinden ayrılması da bu küçülmeyi hızlandırdı.

Uzmanlar, yalnızca erkek varislere dayanan mevcut sistemin uzun vadede sürdürülebilir olmadığını ve Japon monarşisinin geleceği açısından temel sorunun çözülmeden kaldığını belirtiyor.