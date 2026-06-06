İnternette viral olmuştu: Maymun Punch'ı rahatsız edenlere para cezası

Japonya'da pelüş oyuncağıyla kurduğu bağ ile çok konuşuldu...

Annesi tarafından reddedilen yavru makak maymunu Punch, bakıcıların verdiği orangutan pelüş oyuncağı annesi yerine koyarak sarıldığı görüntülerle milyonların sevgisini kazandı.

YAŞAM ALANINA İZİNSİZ GİRMEYE ÇALIŞTILAR

Kyodo ajansının haberine göre, Çiba Bölge Savcılığından yapılan açıklamada, iki ABD vatandaşının, Çiba eyaletindeki İçikawa Hayvanat Bahçesi'nde bulunan ünlü makak maymunu Punch'ın yaşam alanına izinsiz girdikleri bildirildi.

Açıklamada, şüphelilerden birinin maymunların bulunduğu bölümü çevreleyen güvenlik çitini aştığı, diğerinin ise olay anını dışarıdan cep telefonuyla kaydettiği belirtildi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Polis tarafından gözaltına alınan iki kişiye bin 876'şar dolar para cezası verildiği ve cezaların ödendiği kaydedildi.

GÖRÜNTÜLERİYLE VİRAL OLMUŞTU

Doğumdan sonra annesi tarafından terk edilen makak maymunu Punch'ın "anne özlemiyle" orangutan pelüşüne sarıldığı görüntüler, sosyal medyada büyük ilgi görmüş, internette viral olmuştu.

ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda yapılan paylaşımlarda Punch'ın, diğer genç maymunlarca dışlandığında da oyuncağı kalkan olarak kullandığı görülmüştü.