Jean Onana'nın Beşiktaş'taki geleceği belli oldu

Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

Bonservisi Beşiktaş'ta olan Jean Onana'nın geleceğiyle ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

Kamerunlu orta saha oyuncusunun, İtalyan ekibi Genoa’daki kiralık döneminin ardından Beşiktaş'a geri dönmeyeceği ileri sürüldü.

BEŞİKTAŞ'A DÖNME İHTİMALİ DÜŞÜK

Fransız basınından Dailysports'un haberine göre, 2027 yılına kadar siyah-beyazlı kulüple sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki oyuncunun, Genoa’daki kiralık döneminin ardından Beşiktaş’a dönme ihtimalinin düşük olduğu belirtildi.

TALİBİ VAR

Güney Kıbrıs ekibi Aris Limassol’un, Jean Onana’yı yaz transfer döneminde kadrosuna katmak istediği aktarıldı.

Haberde, Güney Kıbrıs temsilcisinin Kamerunlu futbolcu için girişimlere başladığı ancak taraflar arasında henüz resmi bir anlaşmanın sağlanmadığı ifade edildi.

BEŞİKTAŞ'TA HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI

2023-2024 sezonunun başında Beşiktaş'a 4.04 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan Jean Onana, siyah-beyazlı formayı 16 kez giydi.

Gösterdiği performansla büyük bir hayal kırıklığı yaratan orta saha oyuncusu, bu karşılaşmalarda 1 asist kaydetti.

1.3 milyon euro piyasa değeri bulunan Onana, geride bıraktığımız sezon Genoa'da yalnızca 4 maçta 61 dakika sahada kaldı.