Jeff Bezos: Dünya'yı korumak için Ay'a yerleşmeliyiz

Amazon'un kurucusu ve Blue Origin Yönetim Kurulu Başkanı Jeff Bezos, Paris'te düzenlenen VivaTech 2026 teknoloji fuarında sahne aldı.

Ünlü milyarder, insanlığın ekonomik büyümeyi sürdürürken Dünya'yı korumasının tek yolunun ağır sanayiyi uzaya taşımak olduğunu vurguladı.

MARS'TAN ÖNCE HEDEF AY OLMALI

Bezos, uzay kolonileşme sürecinde Ay'ın Mars'tan çok daha kritik ve öncelikli bir durak olduğunu ifade etti.

Ay'ın Dünya'ya sadece üç buçuk günlük mesafede bulunmasının ve her zaman erişilebilir olmasının büyük bir lojistik avantaj sunduğunu belirtti.

Ünlü milyarder, Ay yüzeyindeki malzemeleri fırlatmanın, Dünya'dan fırlatmaya kıyasla 28 kat daha az enerji gerektirdiğini sözlerine ekledi ve bu durumun, Ay'ı derin uzay görevleri için çok önemli bir kaynak ve tedarik merkezi haline getireceğini savundu.

Gelecekte milyonlarca insanın yörüngedeki devasa uzay istasyonlarında yaşayıp çalışabileceği bir vizyon çizen Bezos, Ay'daki su buzunun roket yakıtına dönüştürüleceğini söyledi.

Ayrıca milyarlarca yıldır meteor bombardımanına maruz kalan Ay yüzeyinin, uzay altyapısı kurmak için gereken tüm mineralleri barındırdığını belirtti.

Geçmişteki Apollo programının jeopolitik yarış nedeniyle sürdürülemez olduğunu hatırlatan ünlü iş insanı, Blue Origin'in kalıcı bir çözüm inşa etmeyi hedeflediğini vurguladı ve Ay'da kurulacak güçlü temel sayesinde, gelecekte Mars ve diğer gezegenlere çok daha güvenli gidilebileceğini açıkladı.

PROMETHEUS YAPAY ZEKASIYLA İCATLAR HIZLANACAK

Konuşmasında geçen yıl ortaklarından olduğu Prometheus adlı yapay zeka girişimine de değinen Bezos, bu teknolojinin mühendislik döngülerini kısaltacağını müjdeledi.

Prometheus'un metinler yerine fiziksel nesnelerin tasarımı ve mühendislik verileriyle eğitildiğini, bu sayede on yıllık geliştirme süreçlerini bir yıla indirebileceğini aktardı.