Jorge Jesus, Cristiano Ronaldo'nun futbolu bırakmak istediği takımı açıkladı

FIFA 2026 Dünya Kupası Son 16 Turu'nda Portekiz'in İspanya'ya elenmesinin ardından Roberto Martinez, istifa ettiğini açıklamıştı.

Martinez'in istifasının ardından boşalan teknik direktörlük görevine, bir dönem Fenerbahçe'yi de çalıştıran 71 yaşındaki Jorge Jesus getirildi.

"YENİ BİR YOL BAŞLIYOR"

Portekiz Futbol Federasyonu, Jorge Jesus'un göreve getirildiğini federasyonun resmi sanal medya hesaplarından duyurdu.

Açıklamada, "Bugün yeni bir yol başlıyor. Milli Takım'a hoş geldiniz, Sayın Jorge Jesus" ifadelerine yer verildi.

"RONALDO'YLA ÇALIŞMAK ÇOK KOLAY"

Jorge Jesus, kendisi için düzenlenen imza töreninde Cristiano Ronaldo hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Portekizli yıldızın milli takım ve kulüp kariyeriyle ilgili konuşan deneyimli teknik direktör, Ronaldo'yla henüz bir görüşme gerçekleştirmediğini belirtti.

Jesus açıklamasında, "Cris ile henüz konuşmadım. Bu, milli takım veya benim için asla bir sorun olmayacak. Cris ve herkesle ayrı ayrı konuşacağım. Cris, Portekiz'in sembolü ve onunla çalışmaktan büyük zevk aldım. Onunla çalışmak çok kolay." dedi.

"AL NASSR'DA KARİYERİNİ BİTİRMEK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ"

Ronaldo için ayrıca Jesus sözlerine şunları ekledi:

“O ne kadar ileri gidebileceğini anladığı ve ben de ne beklediğimi bildiği sürece bu, normal bir antrenör-oyuncu ilişkisi olacak. Ama ne yapmak istediğini öğrenmek için onunla konuşmalıyım. Bana her zaman Al Nassr'da kariyerini bitirmek istediğini söyledi, şimdi onun için en iyisinin ne olacağı göreceğiz. Kariyerinde ne yapmak istediğine her zaman o karar verecek. Eğer oynayabileceği koşullar varsa, kadroya seçilmeye uygunsa, onu milli takım için en uygun gördüğüm sınırlar ve koşullar dahilinde çağıracağım.”