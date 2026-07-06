JP Morgan, altın tahminlerini aşağı yönlü güncelledi

Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine yönelik beklentiler ve merkez bankalarının alımlarıyla yeniden yükseliş trendine girdi.

Ancak merkezi New York'ta bulunan ABD bankası JPMorgan, altın için daha önce açıkladığı yükseliş beklentilerinin aksine tahminlerini aşağı çekti.

Altın, geçen hafta yüzde 2'den fazla değer kazanırken JPMorgan, gelecek döneme ilişkin daha kötümser bir tahminde bulundu.

Banka, 9 Haziran'da yaptığı değerlendirmede altının yıl sonuna kadar yükselişini sürdüreceğini öngörüyordu.

ONS ALTIN YIL SONU BEKLENTİSİ: 4 BİN 500 DOLAR

Banka, üçüncü çeyrekte ons altının 4 bin 300 dolara, dördüncü çeyrekte ise 4 bin 500 dolara ulaşmasını bekliyor. Bu tahmin, önceki beklentilere kıyasla daha temkinli bir görünüme işaret ediyor.

"TALEP AZALABİLİR"

Tahminlerdeki güncellemenin temel nedeni olarak banka, talep tarafına dikkat çekti. JPMorgan'a göre, altın alımlarını destekleyen kilit sektörlerden gelecek talep beklenenden daha zayıf olacak.

DAHA ÖNCEKİ TAHMİN 6 BİN 300 DOLARDI

Bankanın önceki tahmininde, 2026 sonunda altının 6 bin 300 dolara ulaşması bekleniyordu. Buna gerekçe olarak merkez bankalarının yoğun alımları, jeopolitik riskler ve güvenli liman talebindeki artış gösteriliyordu.