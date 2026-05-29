Kaan Işık Koşaner, Fransa Açık'ta gençlerde ana tabloya yükseldi
Milli tenisçi Kaan Işık Koşaner, sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) gençler eleme final turunda Polonyalı seri başı Jan Sadzik'i 2-1 yenerek ana tabloya kaldı.
Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) gençler eleme final turunda heyecan yaşandı.
Türkiye Tenis Federasyonu'nun açıklamasına göre Kaan Işık Koşaner, Roland Garros Gençler Eleme Final Turu'nda dünya gençler 2 numaralı seri başı Polonyalı Jan Sadzik ile karşılaştı.
Jan Sadzik'i 6-2, 5-7, 6-2'lik setlerle 2-1 mağlup eden Kaan Işık Koşaner, organizasyonda ana tabloya yükselme başarısı gösterdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)