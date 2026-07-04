KAAN rahatsızlığı büyüyor! Kongre'ye dikkat çeken tasarı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Türkiye'nin milli muharip uçağı KAAN'da kullanılacak F110 motorlarının ihracatı ile F-35 savaş uçaklarının satışına olumlu yaklaşabileceği yönündeki açıklamaları, Kongre'de Türkiye politikalarını eleştiren bazı üyeleri harekete geçirdi.

TÜRKİYE'YE MOTOR SATIŞINA ENGEL GİRİŞİMİ

ABD Temsilciler Meclisi'nin Yunan kökenli Demokrat üyesi Dina Titus, daha önce Trump yönetimine gönderdiği mektupla dile getirdiği itirazlarını bu kez yasama sürecine taşıdı.

Titus, F110 motorlarının Türkiye'ye verilmesini engellemeyi hedefleyen ortak ret tasarısını Temsilciler Meclisi'ne sundu.

TEKNİK DESTEĞİ DE KAPSIYOR

Tasarı, yalnızca motorların Türkiye'ye ihracatını durdurmayı değil, KAAN programı kapsamında motorların entegrasyonu, montajı, sertifikasyonu, test edilmesi ve teknik uyumluluk çalışmalarına yönelik her türlü savunma hizmeti, teknik veri paylaşımı ve ilgili ekipman transferinin de önünü kesmeyi amaçlıyor.