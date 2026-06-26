Kaçakçılığa geçit verilmedi: 3,5 yılda 108,7 ton uyuşturucu ele geçirildi

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Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, 2023-2026 Haziran döneminde düzenledikleri 3 bin 430 operasyonda toplam 108,7 ton uyuşturucu madde ele geçirdi.

Operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin 119 milyar 153 milyon lira olduğu bildirildi.

Ticaret Bakanlığı, 26 Haziran "Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü" kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin verileri paylaştı.

Açıklamada, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelenin artan operasyonel kapasiteyle kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.

3,5 YILDA 3 BİN 430 OPERASYON

Ticaret Bakanlığının verilerine göre, 2023 yılından 2026 yılı Haziran ayına kadar geçen süreçte 3 bin 430 operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlarda piyasa değeri 119 milyar 153 milyon lira olan toplam 108,7 ton uyuşturucu madde ele geçirildi.

YIL YIL YAKALAMALAR

Verilere göre ele geçirilen uyuşturucu miktarları ve piyasa değerleri şöyle:

2023: 727 operasyonda 11 ton 976 kilogram uyuşturucu (5,5 milyar lira)

2024: 1.362 operasyonda 24 ton 313 kilogram uyuşturucu (30,5 milyar lira)

2025: 934 operasyonda 35 ton 995 kilogram uyuşturucu (44,9 milyar lira)

2026 (Ocak-Haziran): 407 operasyonda 36 ton 403 kilogram uyuşturucu (38,3 milyar lira)

NARKOKİM EKİPLERİ GÜÇLENDİRİLDİ

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında tüm Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüklerinde "Narkokim" özel ekipleri oluşturuldu. Ayrıca, 2020 yılında kurulan Gümrükler Muhafaza Kriminal Laboratuvar Müdürlüğü sayesinde ele geçirilen maddelerin hızlı ve bilimsel analizlerinin yapıldığı belirtildi.

KRİTİK GÜMRÜK KAPILARINDA SIKI DENETİM

Denetimlerin özellikle Gürbulak, Kapıkule, Habur, İpsala ve Kapıköy gümrük kapıları ile İstanbul Havalimanı, Sabiha Gökçen Havalimanı ve Antalya Havalimanı'nda yoğunlaştırıldığı ifade edildi.

Açıklamada, bu noktalarda çok sayıda yüksek miktarlı uyuşturucu yakalaması gerçekleştirildiği kaydedildi.