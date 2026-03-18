Cilt bakımında adımlar artarken etki azalabiliyor

Son yıllarda cilt bakımında “daha fazla ürün, daha iyi sonuç” algısı hızla yayıldı. Sabah ve akşam uygulanan çok adımlı rutinler, sosyal medya etkisiyle standart hale geldi. Temizleyiciyle başlayan süreç; tonik, serum, asit, maske ve yağlarla genişliyor. Ancak dermatoloji uzmanları bu yaklaşımın her zaman cilt sağlığını desteklemediğini, aksine yoğun ve kontrolsüz kullanımın cilt dengesini zorlayabildiğini vurguluyor.

Uzmanlara göre ciltte görülen hassasiyet ve dengesizliklerin önemli bir kısmı, yanlış ya da gereksiz ürün kombinasyonlarından kaynaklanabiliyor.

RUTİNLER GENİŞLEDİKÇE CİLT DENGESİ ZORLANABİLİYOR

Birden fazla aktif içerik içeren ürünlerin aynı rutinde kullanılması, cilt üzerinde birikimli etki yaratabiliyor. Bu durum kısa vadede geçici bir canlılık hissi verse de uzun vadede hassasiyet ve kuruluğa zemin hazırlayabiliyor.

Son dönemde sıkça kullanılan asitler, retinol türevleri ve yoğun serumlar her cilt tipine uygun olmayabiliyor. Özellikle bilinçsiz kombinasyonlar, cildin doğal koruyucu tabakasını zayıflatabiliyor.

Cildin dış etkenlere karşı ilk savunma hattı olan bariyer yapısı, yoğun içerik yüküyle zayıflayabiliyor. Bu durum ciltte ani hassasiyet ve kızarıklık olarak kendini gösterebiliyor.

TEMEL BAKIM ÇOĞU ZAMAN YETERLİ

Uzmanlara göre etkili bir bakım için karmaşık rutinler şart değil. Cilt tipine uygun bir temizleyici, nemlendirici ve güneş koruyucu çoğu zaman yeterli oluyor. İhtiyaca göre eklenen ürünlerin kontrollü kullanılması öneriliyor.

Cilt bakımında artan ürün çeşitliliği, ihtiyaçtan çok tüketim alışkanlıklarını şekillendiriyor. Uzayan rutinler, sade ve sürdürülebilir bakım yaklaşımının önüne geçebiliyor.