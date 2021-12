Stresi azaltmanıza yaracak 7 basit formül

İş, aile ve günlük yaşamı dengelemenin stresi sizi esir alıyorsa, bu baskıdan kurtulmanın formülleri sayesinde daha temiz beyne sahip olabilirsiniz.

İster anlık ister kronik stres olsun, stres zihin ve beden için zorlayıcıdır. Zihinsel sağlık söz konusu olduğunda, hepsinin kendi kendine geçeceğini düşünerek çoğumuz bunu görmezden gelmeyi ve tüm duyguları bir arada tutmayı seçme hatasına düşeriz.

Hepimiz hayatımızın bir noktasında stres yaşamışızdır. Yoğun programlar, aile arasındaki iletişim eksikliği ve iş yükü, stresi herkesin hayatında yaygın hale getirdi. Ama yaygın olması, normal demek değildir. Hiç kimse zihinsel ve duygusal sağlığını hafife almamalıdır. Her gün zihinsel sağlığınızı iyileştirmeye ve stres seviyenizi yönetmenize yardımcı olabilecek küçük adımlar atmaya söz vermelisiniz. İşte, stres seviyemi azaltmak için yapabileceklerinizden bazıları;

1. ORGANİZE OLMAK

Zaman ayırmak ve ihtiyacınız olmayan her şeyi ortadan kaldırmak, omuzlarınızdaki yükü gerçekten kaldırabilir ve stres seviyenizi anında azaltacaktır. Bu yüzden odanızı tarayın ve istenmeyen her şeyden kurtulun. Küçük bir şişeden büyük eşyalara kadar her şey olabilir. Aslında bu esnada sadece etrafınızı değil, beyninizdeki düşünceleri de düzenlemiş olursunuz.

2. NANE ÇAYI İÇMEK

Uzun ve zorlu bir günün ardından yorgunluğunuzu atmak için nane çayı demleyin ve demleyin. Yapılan bir araştırma göre, nane çayı kokusu gevşemesini teşvik yardımcı olabilir. Bu çalışma bize ayrıca, nane çayının depresyon, anksiyete ve kronik stres semptomlarını azaltabileceğini de söylüyor. Bu yüzden ruh halinizi yükseltmek için bir fincan nane çayının tadını çıkarın.

3. GÜNÜ BİR GECE ÖNCEDEN PLANLAMAK

Okuldayken çantalarımızı alır, formalarımızı hazırlar ve ertesi gün için bir önceki gece hazır olurduk, hatırlıyor musunuz? İş ve diğer görevler söz konusu olduğunda da aynısını yapın. Stresli olduğunuzda yapılacaklar listesi hazırlamaya, ertesi gün için kıyafet seçmeye, işlerinizi planlamaya ve hatta hatırlatıcılar kurmaya çalışın. Bu, kendinizi daha merkezli hissetmenize yardımcı olur.

4. FAVORİ ŞARKINIZI DİNLEMEK

Müzik, zihinsel sağlık sorunlarını yönetmeye yardımcı olan bir terapidir. Üstelik sevdiğiniz bir müziği açmaktan daha kolay ne olabilir ki! İster inanın ister inanmayın, stresinizi anında ve fazla çaba harcamadan azaltır. En sevdiğiniz parçayı dinlerken bile dans edebilirsiniz.

5. SEVDİKLERİNİZLE SOHBET ETMEK

Bazen biraz stres atmak için dostça bir sohbet yeterlidir. Güvenebileceğiniz güvenilir bir arkadaşınız varsa, onlarla stresleriniz hakkında konuşun. Ama bu sizin için işe yaramazsa, duygularınızı ifade etmek için günlük tutabilirsiniz. Stres seviyelerinizin bir günlüğünü tutmak, tetikleyicilerinizi belirlemenize ve onları nasıl daha iyi yöneteceğinizi anlamanıza yardımcı olur.

6. KISA BİR UYKU SEANSI YAPMAK

Evet, sinirlisiniz, çevrende olan her şeyden nefret ediyorsunuz. Bu, vücudunuzun büyük miktarlarda kortizol salacağı anlamına gelir. Bu duygunun esiri olmak yerine bir ara verin, derin bir nefes alın ve biraz kestirin. Güç uykusu zarar vermez. Düşüncelerinizi temizler ve karar verme becerilerinizi geliştirir.

7. STRES TOPLARI KULLANMAK

Hayal kırıklıklarınızı gidermek için yumuşacık oyuncaklar kullanabilirsiniz. Stres topu, stres seviyenizi kontrol etmenin en iyi ve en kolay yoludur. Stresimi yönetecek bir şey bulamazsanız, stres topuna dönün. Kolay ama etkili bu yöntem stresinizi hafifletmeye yardımcı olur.