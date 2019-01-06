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Kadının kocasına 'İt herif' demesi boşanma sebebi

Yargıtay, şiddetli geçimsizlik yaşadığı kocasına 'İt herif' diyerek hakâret eden kadını kusurlu bulup, bunu boşanma sebebi saydı.

Haber Merkezi | 06.01.2019 - 11:46..
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Bursa'da şiddetli geçimsizlik yaşayan çift, karşılıklı boşanma davası açtı. Her iki tarafı da dinleyen Asliye Hukuk Mahkemesi, kadının boşanma talebini kabul ederken, koca R.A.'nın boşanma talebini reddetti.

HAKARET BOŞANMA SEBEBİ

Koca, kararı temyiz edince devreye Yargıtay 2. Hukuk Dâiresi girdi. Emsâl bir karara imza atan dâire, kocasına 'İt herif, köpek' diyen kadını da kusurlu buldu.

Kadının kocasına 'İt herif' demesi boşanma sebebi

"ORTAK HAYATI TEMELDE SARSACAK DAVRANIŞLAR"

Yargıtay kararında, "Davalı - karşı davacı R.A.'nın boşanma davasının reddine karar verilmiş ise de mahkemece belirlenen ve gerçekleşen erkeğin kusurlu davranışları yanında, yapılan yargılama ve toplanan delillerden kadının da eşine, it - köpek şeklinde hakaret ettiği eşinin oğluna senin oğlun erkek mi diyerek aşağıladığı anlaşılmaktadır. O hâlde taraflar arasındaki ortak hayatı temelden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkân vermeyecek bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Olayların akışı karşısında davalı - karşı davacı R.A. dava açmakta haklıdır. Erkeğin boşanma davasının kabulü gerekirken yetersiz gerekçe ile reddi doğru olmamış, bozmayı gerektirmiştir. Temyiz edilen hükmün bozulmasına oy birliği ile karar verildi" ifadelerine yer verildi.

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